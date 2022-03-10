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В Коми под колеса "Лады" попал 3-х летний малыш

В Коми под колеса "Лады" попал 3-х летний малышpixabay

9 марта в Усть-Куломском районе произошло ДТП. Под машину угодил маленький ребенок, сообщили в УГИБДД МВД Коми.

Это произошло в 17:40, когда 30-летняя женщина, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигалась по улице Уляшева села Помоздино со стороны деревни Скородум в направлении села Вольдино.

Напротив дома №38 по ул.Уляшева водитель сбила трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП у ребенка выявлены гематомы лба и нижней губы. Не госпитализирован.

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