Эксперты назвали актуальные вакансии в Коми с гибким графиком

В Республике Коми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительный рост числа вакансий с гибким графиком работы. Количество данных вакансий увеличилось почти в 2 раза, сообщает hh.ru.

Наибольшее число вакансий для соискателей, предпочитающих гибкий график работы, размещены в сфере продаж (41% от общего числа вакансий), в сфере транспорта (38%) и сфере "Начало карьеры" (27%). Работодатели готовы платить специалистам, занятым в сфере продаж, зарплату в размере 40 000 рублей, в транспортной сфере 81 000 рублей, а начинающим специалистам 40 000 рублей.