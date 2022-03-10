Эксперты назвали актуальные вакансии в Коми с гибким графиком

В Республике Коми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительный рост числа вакансий с гибким графиком работы. Количество данных вакансий увеличилось почти в 2 раза, сообщает hh.ru.
Наибольшее число вакансий для соискателей, предпочитающих гибкий график работы, размещены в сфере продаж (41% от общего числа вакансий), в сфере транспорта (38%) и сфере "Начало карьеры" (27%). Работодатели готовы платить специалистам, занятым в сфере продаж, зарплату в размере 40 000 рублей, в транспортной сфере 81 000 рублей, а начинающим специалистам 40 000 рублей.
Предлагаемая заработная плата на позиции с гибким графиком работы специалистам в Коми на данный момент составляет 56 500 рублей и является выше заработной платы в вакансиях с полной занятостью более чем на 12 000 рублей. Ожидаемая заработная плата соискателей, которые претендуют на позиции с гибким графиком работы, равна 40 000 рублей.
Вакансии с гибким графиком работы в Республике Коми (на 9 марта 2022 года):
- Курьер (выходного дня), до 100 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/53389397
- Инженер по охране труда, от 30 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/53357013
- Менеджер по продажам, от 65 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/46242633
- Визитный Мерчендайзер, до 22 800 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/53157554
- Аудитор торговых точек https://spb.hh.ru/vacancy/52907772