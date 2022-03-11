Овны лишатся гармонии, а Львы разожгут конфликты: гороскоп на 11 марта

Непрерывные домашние обязанности подавляют вас. Если у вас нет времени изменить своё окружение, вы можете почувствовать, что потеряли себя в роли родителя или партнёра. К счастью, есть ваши дальние родственники. Бабушки и дедушки, двоюродные братья, дяди и тёти. В качестве бонуса они всегда будут рады вас приветствовать. Выйдите из дома на обзорную экскурсию.

В то время как вы представляли, что проводите счастливые дни со своим партнёром, какое-то событие может поставить под сомнение эту прекрасную гармонию. Вы начнёте сомневаться в искренности ее/его обязательств и задаться вопросом о будущем ваших отношений. Всё это может быть результатом неправильного истолкования с вашей стороны тривиального инцидента, который будет иметь для вас большое значение. Попробуйте сделать шаг назад, и вы увидите, что ситуация может быть не так плоха, как вы думаете.

Если ваша интуиция делает вас несчастным, вы испытаете очень приятное чувство благополучия. Вы также будете намного лучше противостоять ежедневным агрессиям благодаря влиянию планеты Меркурий. Вам есть чего ждать от этого дня. Воспользуйтесь возможностью побаловать себя и пообниматься, насладитесь хорошей едой и обеспечьте себе спокойную ночь.

Рак

Вы щедры, предлагаете, не считая и ничего не ожидая взамен. Это тем более восхитительно, что для вас это совершенно естественно. Но вы должны быть осторожны, чтобы не злоупотреблять этим. Не все думают так, как вы. Вы можете отказаться от отношений, которые вам не подходят, даже не осознавая этого. У вас тоже есть право на свои прихоти!

Лев

Вы постоянно сравниваете себя со своими друзьями, что в конечном итоге их раздражает. Воодушевлённые мятежным духом Марса, вы горите, чтобы сокрушить других своим превосходством. Позиционируя себя скорее соперником, чем другом, вы упускаете из виду самое главное, предпочитая приземлённые разговоры. Демон одержимости овладел вами до такой степени, что вы ослепли. Вы не замечаете, что от вас отступают близкие, верные и преданные. Этот конкурентный аспект вашей личности неплохо было бы ограничить только профессиональной жизнью.

Дева

Токсичные отношения на работе подрывают вас и делают агрессивными. Будьте осторожны, потому что окружающие начинают терять терпение. Попробуйте разрешить конфликт со своим коллегой / руководителем. Мирный обед и откровенная дискуссия могли бы разрядить обстановку. Если вы чувствуете себя излишне агрессивными, возьмите несколько выходных, успокойте своих близких и покажите им свои хорошие стороны.

Весы

Что касается здоровья, если вам нужно сбросить несколько килограммов и вы планируете сесть на диету, это необходимо делать в подходящих условиях. Не спешите, вы достигнете идеального веса к лету. Резкое изменение рациона при низких температурах может негативно сказаться на вашем обмене веществ. Точно так же, если вы находитесь в периоде высокой активности, вам понадобятся запасы энергии, которые не даёт ваша диета.

Скорпион

В отношениях ничто не нарушит безмятежность ваших сегодняшних чувств. Что касается одиночных игр, то всё может измениться! Любовь может возникнуть благодаря прошлому завоеванию или давнему коллеге. Если вы сделаете решительный шаг, знайте, что эти отношения на самом деле недолговечны. Вам будет очень весело со своим новым партнёром, но ваши точки зрения будут слишком далеки. Но может быть, отношения без плана и правил — это как раз то, что вам нужно?

Стрелец

Семья для вас очень много значит. К сожалению, в последнее время вы пытаетесь найти правильный баланс между разными видами деятельности. Нептун протягивает руку помощи представителям вашего знака. Вы сможете найти множество компромиссов и уделить необходимое время членам вашего ближайшего окружения. Постарайтесь организовать еженедельный ужин, на котором все будут в хорошем настроении. Вы наполнитесь хорошим настроением и смехом.

Козерог

После того как вы попробуете всё, чтобы сгладить ситуацию, скорее всего, она заметно ухудшится, чем станет лучше. Хуже того, вся эта неразбериха превратилась в айсберг, навстречу которому вы мчитесь. У вас нет выбора. Вы должны достичь подвига примирения. По логике вещей, вмешательство Марса должно спасти вас от участи Титаника.

Водолей

День способствует влюбленности или даже любви с первого взгляда… Если вы слишком долго были одиноки и эта ситуация давит на вас, приготовьтесь к встрече, которая может нарушить ход вашей жизни. Будьте осторожны, потому что вы рискуете пропустить этого человека из-за недопонимания или разногласий. После довольно неблагоприятного первого впечатления вы можете попасть под чары этого незнакомца, который удивительным образом войдёт в вашу жизнь.

Рыбы

Ничего особенного в отношении семьи. Неизбежные взлёты и падения повседневной жизни будут ощущаться без чрезмерного ущерба для вашего благополучия. В целом, тёплая атмосфера оживит ваш дом. Хороший юмор будет доминировать в большинстве ваших отношений, тем более, если у вас есть дети. Любые конфликты с партнёром останутся незначительными и будут быстро разрешены.