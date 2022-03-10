Общежитием, где рушится балкон, занялась мэрия

В здании общежития по улице Катаева, 37а разрушилась кирпичная кладка балконов пожарного выхода на верхних этажах. На ситуацию обратили внимание в мэрии, после чего на место выезжал начальник городского Управления ЖКХ Александр Гонтарь.
Как оказалось, происходит разрушение аварийного пожарного выхода в районе четвёртого и пятого этажей. Необходимо производить укрепление несущей способности опорной наружной стены или демонтировать аварийную кладку.
Проблема в том, что администрация не имеет законных оснований для ремонтных работу, поскольку содержание общедомового имущества должно производиться за счёт собственников жилья. Мэрия инициировала проведение общедомового собрания для обсуждения сложившейся ситуации:
"Мы понимаем, что безопасность граждан необходимо обеспечить. Поэтому мы консультируемся со строительными организациями на предмет того, какие могут быть варианты. Параллельно прорабатываем вопросы механизма и источников финансирования данных работ", – пояснил Александр Гонтарь.
При этом мэрия критикует управляющую компанию – ООО УК "ЖИЛВЕСТ" – за некачественное и несвоевременное обслуживание общедомового имущества. Этот вопрос обсуждался с руководством Стройжилтехнадзора РК в целях применения к управляющей компании мер.
Также управляющей компании дано поручение выставить ограждение, чтобы обеспечить безопасность людей.