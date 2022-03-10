Общежитием, где рушится балкон, занялась мэрия

В здании общежития по улице Катаева, 37а разрушилась кирпичная кладка балконов пожарного выхода на верхних этажах. На ситуацию обратили внимание в мэрии, после чего на место выезжал начальник городского Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Как оказалось, происходит разрушение аварийного пожарного выхода в районе четвёртого и пятого этажей. Необходимо производить укрепление несущей способности опорной наружной стены или демонтировать аварийную кладку.

Проблема в том, что администрация не имеет законных оснований для ремонтных работу, поскольку содержание общедомового имущества должно производиться за счёт собственников жилья. Мэрия инициировала проведение общедомового собрания для обсуждения сложившейся ситуации: