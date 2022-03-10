Стало известно, когда и как пройдет ЕГЭ в Коми

21 марта в Коми состоится досрочная сдача госэкзамена для поступающих в вузы, а выпускники сдадут ЕГЭ по литературе, географии и химии. Подробнее об этом рассказала глава Минобрнауки региона Наталья Якимова, сообщает БНК.
Так, в 2022 году для выпускников 11 классов экзамены пройдут в обычном формате, как до начала пандемии. Досрочный период начнется 21 марта и завершится 18 апреля. Первые экзамены будут по литературе, географии и химии.
Досрочная сдача ЕГЭ ждет 86 человек из Сыктывкара, Воркуты, Печоры и Ухты. Это выпускники текущего года (12 человек), выпускники прошлых лет (69 человек), студенты учреждений среднего профобразования (5 человек). Среди ключевых предметов для сдачи досрочно: русский язык, математика, обществознание, физика и биология.
Также в это время состоятся экзамены для заключенных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы.