Стало известно, когда и как пройдет ЕГЭ в Коми

21 марта в Коми состоится досрочная сдача госэкзамена для поступающих в вузы, а выпускники сдадут ЕГЭ по литературе, географии и химии. Подробнее об этом рассказала глава Минобрнауки региона Наталья Якимова, сообщает БНК.

Так, в 2022 году для выпускников 11 классов экзамены пройдут в обычном формате, как до начала пандемии. Досрочный период начнется 21 марта и завершится 18 апреля. Первые экзамены будут по литературе, географии и химии.