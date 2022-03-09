Сыктывкарские управляющие компании задолжали энергетикам свыше 700 млн рублей

АО «Коми энергосбытовая компания» определило управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) с худшей платежной дисциплиной по итогам 2021 года. На 1 февраля 2022 г. общая сумма долга жилищных организаций по энергоресурсам составила 718,5 млн рублей. Из него 241,3 млн рублей приходится на электроэнергию, а 477,2 млн – на тепло. Главным лидером среди недобросовестных плательщиков за свет и тепло стали ООО «УК ЖУК» с общей суммой долга 10,6 млн рублей, ООО «Теплокомфорт» - 7,8 млн рублей, ООО «Жилобслуживание» - 5 млн рублей, ООО УК «Жилвест» - 4,8 млн рублей, ООО «УК «АСС» - 4,4 млн рублей, ООО «Подоров» 2,4 млн рублей. Теперь им грозит расторжение договора на предоставление услуг, лишение лицензии на управление домами, также их руководство могут привлечь к административной и субсидиарной ответственности.



Если УК или ТСЖ в ближайшее время не решат вопрос с оплатой долгов, то собственники могут принять решение о смене управляющей организации. Такое решение принимается на основании протокола собрания собственников жилья, который необходимо предоставить в АО «Коми энергосбытовая компания» любым из удобных способов: через сервис «Обратная связь» на сайте или очно в офисе компании, предварительно записавшись на посещение в Личном кабинете или по номеру контакт-центра.