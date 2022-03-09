В Коми женщины смогут досрочно выйти на пенсию

Госсовет Коми предложил доработать закон о праве на досрочную страховую пенсию для жительниц Крайнего Севера. Обращение направили в Госдуму, его рассмотрят 24 марта, пишет «Комиинформ».
Сейчас женщины с двумя и более детьми, которым исполняется 50 лет, могут выйти на страховую пенсию по старости. Ее назначают, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. В прошлом году 266 женщин, имеющих «смешанный стаж», получили отказ.
Депутаты Госсовета предложили при досрочном назначении страховой пенсии по старости распространить на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, норму, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. По мнению парламентариев, такая мера позволит повысить социальную защищенность женщин. Кроме того, она станет дополнительным стимулом для повышения рождаемости.