В Коми женщины смогут досрочно выйти на пенсию

Госсовет Коми предложил доработать закон о праве на досрочную страховую пенсию для жительниц Крайнего Севера. Обращение направили в Госдуму, его рассмотрят 24 марта, пишет «Комиинформ».

Сейчас женщины с двумя и более детьми, которым исполняется 50 лет, могут выйти на страховую пенсию по старости. Ее назначают, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. В прошлом году 266 женщин, имеющих «смешанный стаж», получили отказ.