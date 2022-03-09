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Главный онколог Коми рассказал, что ждет больных раком из-за закрытых границ

Главный онколог Коми рассказал, что ждет больных раком из-за закрытых границФото из архива PG11.ru

Многие больные раком ездили лечиться за границу, однако в связи с геополитической ситуацией в стране и закрытием многих границ это кажется практически невозможным. Мы пообщались с главным внештатным онкологом Минздрава Коми Андреем Галиным и узнали, что ждет больных раком в ближайшее время.

– Все, что возможно делать на местах – мы делаем. За все время мы получили достаточное финансирование и “вооружились”, – рассказал онколог Андрей Галин.

При этом, по словам эксперта, попасть за рубеж на лечение до сих пор остается возможным.

– Есть мировые центры лечения онкологии в США, Германии, Израиле, Южной Корее. При этом, Израиль с нами не прерывал отношения. Но, хочется отметить, что сейчас мы лечим по таким же схемам, как и за рубежом, — отметил специалист.

Решение о том, оставить вас лечиться в России или отправлять за рубеж решает федеральный центр.

Андрей Галин также заявил, что перебоев с поставкой лекарств быть не должно.

– Большинство зарубежных фармацевтических компаний имеют производства на территории России. И они продолжают работать. Прямо сейчас нельзя говорить, что мы будем испытывать дефицит, но опасения все же есть. Но все же стоит отметить, что мы лечим больным в соответствии с клиническими рекомендациями, а значит у нас есть “люфт” для выбора препаратов, – заключил специалист.

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