Главный онколог Коми рассказал, что ждет больных раком из-за закрытых границ

Многие больные раком ездили лечиться за границу, однако в связи с геополитической ситуацией в стране и закрытием многих границ это кажется практически невозможным. Мы пообщались с главным внештатным онкологом Минздрава Коми Андреем Галиным и узнали, что ждет больных раком в ближайшее время.

– Все, что возможно делать на местах – мы делаем. За все время мы получили достаточное финансирование и “вооружились”, – рассказал онколог Андрей Галин.

При этом, по словам эксперта, попасть за рубеж на лечение до сих пор остается возможным.