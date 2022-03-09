В Сыктывкаре таксист бросил замерзать на лютом морозе потерявшихся дачников

Сообщение от местных жителей поступило в службу спасения ночью 9 марта. 45-летний мужчина и 38-летняя женщина планировали выехать с Максаковских дач. В такси обслуживать заказ отказались, и люди потерялись в незнакомой местности.

В час ночи на место выехали сыктывкарские спасатели. Температура воздуха на тот момент составляла минус 28 градусов. Людей обнаружили в удовлетворительном состоянии на дороге между дачами. Женщина была одета не по погоде. Пострадавших эвакуировали и передали сотрудникам полиции.