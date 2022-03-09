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Самолет Москва-Сыктывкар выкатился со взлетной полосы во Внуково

Самолет Москва-Сыктывкар выкатился со взлетной полосы во ВнуковоФото из телеграм-канала

Во Внуково за пределы взлётно-посадочной выкатился пассажирский Boeing 737-500 с бортовым номером RA-73045 авиакомпании Utair.

Борт должен был лететь из Москвы в Сыктывкар 8 марта, но при разбеге на небольшой скорости самолет выкатился с полосы из-за отсутствия сцепления.

В Росавиации сообщили, что  в 02:35 24-летний самолёт начал выполнять взлёт, но в начале разбега на скорости 19-28 км/ч он выкатился на грунт всеми стойками шасси в правую сторону на 15 метров. На борту находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа. Они были высажены штатным способом и в 03:50 доставлены в аэропорт.

Инцидент произошёл при сильном ливневом снеге, видимости в 1800 метров и коэффициенте сцепления на полосе, равном 0,35 (при минимально допустимом 0,30).

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