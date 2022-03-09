Работодатели Коми начали активно искать "айтишников"

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в Республике Коми и выяснили, что спрос на специалистов ИТ-сферы значительно вырос за последний год.

Наиболее востребованными специалистами в ИТ-cфере по итогам первых двух месяцев 2022 года в Коми стали: инженер (70% от общего числа вакансий), специалист службы поддержки (45%), системный администратор (43%), а также программист-разработчик (42% вакансий). Предлагаемая заработная плата для данных специалистов составила 80 тыс. руб., 30 тыс. руб. 35 тыс. руб. и 72 500 соответственно.