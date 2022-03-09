Работодатели Коми начали активно искать "айтишников"

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в Республике Коми и выяснили, что спрос на специалистов ИТ-сферы значительно вырос за последний год.
Наиболее востребованными специалистами в ИТ-cфере по итогам первых двух месяцев 2022 года в Коми стали: инженер (70% от общего числа вакансий), специалист службы поддержки (45%), системный администратор (43%), а также программист-разработчик (42% вакансий). Предлагаемая заработная плата для данных специалистов составила 80 тыс. руб., 30 тыс. руб. 35 тыс. руб. и 72 500 соответственно.
Для ИТ-специалистов в Коми предлагаемая заработная плата выросла на 6000 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в данный момент составляет 45 тыс. руб., все же оставаясь ниже среднерыночной заработной платы на 19 тыс. руб. Ожидаемая заработная плата жителей Коми увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% и составила 52 200 руб.
Рейтинг «дорогих» вакансий в ИТ-сфере в Коми:
- PHP-разработчик (Yii2), до 140 тыс. руб. на руки.
- Программист универсал/системный администратор, до 100 тыс. руб. до вычета НДФЛ.
- Java разработчик, от 100 тыс. руб. на руки.
- Вакансии для ИТ-специалистов без опыта работы в Коми:
- Backend-разработчик, от 25 тыс. до 45 тыс. руб. на руки.
- Специалист по автоматизации (системный администратор), от 47 тыс. руб. до вычета НДФЛ.
- Junior разработчик (поисковая выдача), до 75 000 руб. на руки.