Раков одолеет сомнение, а Рыбы извлекут урок из ошибок: гороскоп на 10 марта

Если в последнее время Вам приходилось конфликтовать с начальством или родителями, то сегодня Вы почувствуете, что перемирие близко. Один разговор может прояснить ситуацию между вами и помочь увидеть происходящее в новом свете. Сотрудничая с этими людьми, Вы сможете понять, как достичь своих целей, потому что их устремления, если и не совпадают с Вашими, то очень к ним близки. Вы никогда не пробовали спросить этих людей, к чему они стремятся?

Благодаря своим снам Вы смогли по-новому взглянуть на проблемы, которые в последнее время пытаетесь решить. Но использовать ли этот новый подход на практике или нет — решать Вам. Пока что Вы чувствуете, что не готовы двигаться вперед, особенно если на руках нет ничего, кроме информации, полученной от собственного подсознания во время сна. Это нормально — не стоит ничего предпринимать, пока Вы не будете точно уверены в том, что это правильно. Не всегда нужно следовать подсказкам подсознания.

Умеренность и постепенность — лучший подход к жизни на сегодня. Это касается всего, от похода в душ до вождения автомобиля. Не торопитесь, особенно если Вы за рулем! Вождение — это не соревнование, поэтому не попадайтесь на удочку других водителей, проявляющих агрессию. Если кто-то Вас подрежет, сосчитайте до десяти и осторожно продолжайте ехать. Вокруг Вас очень много всего, что стоит оценить по достоинству, зачем же нестись сломя голову? Наслаждайтесь жизнью!

Рак

В Вашей жизни начинается этап, когда интуиция пересиливает всякую логику. Любой план, который тщательно составлен на бумаге, может показаться Вам неправильным, и что тогда делать? Легких ответов на этот вопрос нет. Постарайтесь обдумать каждое решение, прежде чем его принять. Не стоит поспешно действовать, когда Вы настроены так нерешительно. В противном случае Вы будете постоянно метаться из стороны в сторону, решаясь на что-то, а потом передумывая. Подождите, пока ситуация не прояснится.

Лев

Новые начинания не обязательно знаменуются церемониями открытия или выстрелами из стартового пистолета. Все, что нужно, чтобы пойти в новом направлении или наконец-то приступить к реализации дополнительного проекта, — это Вы! Прекратите ожидать зеленый свет — он никогда не зажжется. В данный момент Вам нужно самостоятельно идти вперед, даже если Вы не располагаете поддержкой или средствами, на которые рассчитывали. Вскоре все встанет на свои места. А пока беритесь за дело!

Дева

В последнее время Вам снилось много непонятных снов? Не пугайтесь — это вовсе не предупреждение о том, что Вас ждет в будущем, а лишь видения, порожденные Вашим подсознанием. Когда Вы просыпаетесь, они исчезают, и лучше о них забыть. Зацикливание на образах, которые рождаются в спящем мозгу, — это лишь способ отлынивания от выполнения своих обязанностей. Вернитесь в реальную жизнь и займитесь тем, что действительно важно.

Весы

Сегодня утром перед Вами будет широкий выбор того, как провести этот день. Решать Вам: Вы хотите, чтобы он был ярким и активным или тихим и спокойным? Прислушайтесь к своему настроению и выбирайте, исходя из него. Не стоит искать оправдания тому, что Вы выбрали самый легкий и простой вариант, если Вам действительно этого хочется. Однако, что бы Вы ни решили, придерживайтесь своего выбора. Делайте то, что запланировали, и не смотрите постоянно на часы — это лишь будет отвлекать от дела.

Скорпион

Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого. То, что некий человек совершил ошибку, еще не значит, что Вы должны за это расплачиваться. Поставьте себя на первое место, что бы ни происходило вокруг.

Стрелец

Сегодня Вы будете еще сильнее, чем обычно, настроены на общение, поэтому смело разговаривайте со всеми, кто Вам встретится, даже с незнакомцами! Говорить можно о чем угодно — от последних новостей до того, подходит ли Ваша обувь к наряду в целом. Часто бывает так, что чем более странная первая реплика, тем интереснее складывается весь последующий разговор. Даже если кажется, что Вы сейчас не в лучшей форме, удовольствие от общения с окружающими будет безмерным!

Козерог

Сегодня Вы можете очень многого добиться при помощи слов, так что используйте свое красноречие по максимуму. Вы давно хотите сблизиться с кем-то? Напишите этому человеку записку и подбросьте ее, пока никто не видит. Или отправьте письмо по электронной почте, в котором раскройте свои намерение. Что бы Вы ни написали, это не останется незамеченным и покажет адресату, как сильно Вы отличаетесь от остальных людей. Ваши усилия и креативность польстят объекту Вашего внимания больше, чем любые другие слова и поступки.

Водолей

Переоцените свои методы решения проблем, особенно если Вы считаете, что лучше всего просто молчать и не реагировать. Если Вы будете игнорировать или избегать кого-то, то не принесете себе ничего хорошего. В конце концов, как Вы собираетесь прояснить ситуацию, если не хотите обсудить происходящее? Поведите себя как взрослый человек и поговорите о сложившейся ситуации. Ведите себя открыто и честно. Это поможет найти решение проблемы.

Рыбы

Самый безопасный метод чему-то научиться — это извлечь урок из чужих ошибок. А сегодня у Вас будет очень много возможностей для этого. Кто-то будет постоянно говорить, не подумав, и результат покажет Вам, как избежать повторения этой ошибки. Просто наблюдайте и делайте все наоборот. Поступки этих людей отнюдь не помогают им найти новых друзей и союзников, так что постарайтесь держаться от них подальше.