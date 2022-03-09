В Коми КамАЗ насмерть раздавил водителя бензовоза

Под Интой при сцепке грузовиков погиб водитель бензовоза. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Это случилось 8 марта в 7:00 на 65 км зимней автодороги Косью - Петрунь. 39-летний водитель бензовоза КамАЗ двигался со стороны с.Петрунь в направлении р.Косью, съехал с дороги застрял.
54-летний водитель следующего КамАЗа увидел, что водитель бензовоза подготовил трос для сцепки и жестом руки показал, что нужно проехать немного вперед. Водитель второго КамАЗа, не видя в зеркалах водителя, начал медленно двигаться назад, чтобы поравняться с бензовозом, в результате чего наехал на мужчину.
Водитель бензовоза скончался на месте.