В Коми КамАЗ насмерть раздавил водителя бензовоза

Под Интой при сцепке грузовиков погиб водитель бензовоза. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

Это случилось 8 марта в 7:00 на 65 км зимней автодороги Косью - Петрунь. 39-летний водитель бензовоза КамАЗ двигался со стороны с.Петрунь в направлении р.Косью, съехал с дороги застрял.