В России ввели ограничение на снятие валюты со счетов

Банк России запустил временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать следующие полгода. Об этом со ссылкой на регулятор сообщает РИА Новости.

Нововведение вступает в силу 9 марта и будет работать до 9 сентября 2022 года.

"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — говорится в сообщении ЦБ.

В ведомстве пояснили, что основой для рыночного курса на день выдачи станут данные о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Он, в свою очередь, рассчитывается по сделкам, которые заключили в день, предшествующий дню выдачи.

В ЦБ подчеркнули, 90 процентов владельцев валютных вкладов или счетов будет иметь возможность получить свои средства в наличной валюте в полном размере, поскольку порядка 90 процентов валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.