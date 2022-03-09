В России ввели ограничение на снятие валюты со счетов

Банк России запустил временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать следующие полгода. Об этом со ссылкой на регулятор сообщает РИА Новости.
Нововведение вступает в силу 9 марта и будет работать до 9 сентября 2022 года.
"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — говорится в сообщении ЦБ.
В ведомстве пояснили, что основой для рыночного курса на день выдачи станут данные о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Он, в свою очередь, рассчитывается по сделкам, которые заключили в день, предшествующий дню выдачи.
В ЦБ подчеркнули, 90 процентов владельцев валютных вкладов или счетов будет иметь возможность получить свои средства в наличной валюте в полном размере, поскольку порядка 90 процентов валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.
"При этом валюта будет выдаваться в американских долларах вне зависимости от валюты счета", — обращает внимание регулятор.
Центробанк пояснил, что конвертация в доллары будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Для получения валюты необходимо будет обратиться в кассу банка. Снятие средств с валютных или счетов будет доступно во всех финансовых организациях. Также во время действия нововведения россияне смогут продолжить хранить средства на валютных вкладах или счетах, их условия останутся неизменными. Проценты по вкладам будут начисляться в той валюте, в которой был открыт вклад.
При открытии новых валютных счетов и вкладов в период действия нововведения снять средства с них можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Как отметили в ЦБ, в заявленный период банки не будут продавать наличную валюту гражданам, однако сохранится возможность обмена наличной валюты на рубли в любой момент и в любом объеме.
Причины введенных мер
В Банке России уточнили, что решение по принятию специальных мер по продаже российскими банками наличной валюты было принято из-за существования ограничений на поступление долларов в страну.
"Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты", — заявили в регуляторе.
В Центробанке допустили, что получение долларов США или евро может остаться проблемой и после окончания действия ограничения. Дело в том, что возможность забрать валюту в полном размере или снова в объеме 10 тысяч долларов будет зависеть от санкций зарубежных стран.
На этом фоне регулятор работает над альтернативными вариантами. Ими могут стать золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России, заключили в ЦБ.