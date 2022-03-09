В России закроется McDonald's

"В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", — цитирует Кемпчински издание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора корпорации Криса Кемпчински, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, которые "вложили сердце и душу" в этот бренд.

Подчеркивается, что McDonald's "решил временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке". Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. В Коми с 2013 года открыли один, он находится в Сыктывкаре.