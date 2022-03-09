Тельцам стоит подождать, а Львам — не отрываться от реальности: гороскоп на 9 марта

Сегодня вам полезно заняться спортом. Если есть возможность – посетите спортзал, прогуляйтесь, сходите в бассейн. Умственная работа сегодня для вас – только во вред. Отвлекитесь от рутины, это поможет перезагрузить мозг. Сегодня вам придется решать кучу вопросов на работе, но вы с блеском выйдете из ситуации.

Сегодня вам предстоят важные переговоры, которые увенчаются успехом. Есть шансы подписать важный договор, который застопорился по независящим от вас причинам. После этого руководство посмотрит на вас другими глазами и предложит повышение. Но лучше отказаться и выждать, это предложение предполагает лишь увеличение рабочих обязанностей, а не зарплаты.

Близнецы

Сегодня у вас все вверх дном, помните о чувстве меры и не поддавайтесь на провокации. Не перехваливайте себя, есть риск, что рядом завистники, которые воспользуются ситуацией и вывернут ваши слова наизнанку, в итоге все приведет к неприятностям с руководством. Несмотря на сложную ситуацию, не отказывайтесь от помощи близких, даже если вы считаете, что во всем разбираетесь лучше.

Рак

Ракам сегодня стоит подумать о здоровье и воздержаться от переживаний и уж тем более не заливать их спиртным. Это вредно для сердца. Лучше отдохнуть, сходить в баню или сауну, а вот от крепкого алкоголя лучше отказаться. Сегодня лучше взять отгул на работе, и вы не погрешите, если скажетесь больным. Берегите нервы, сегодня они под ударом.

Лев

Воздержитесь от крупных покупок, сегодня звезды не на вашей стороне, а излишнее транжирство не окупится. Не отрывайтесь от реальности, иначе вы рискуете потратить слишком много, что в итоге приведет к скандалам в семье. Вечером хорошо встретиться со старыми друзьями и вспомнить молодость, это принесет вам больше радости, чем очередная покупка.

Дева

Дева сегодня станет хозяином любого положения. Сегодня вы не постесняетесь идти по головам, и как раз сегодня это сойдет вам с рук без особых последствий, поскольку оправданность вашего решения будет налицо. Но не забывайте, что если вы будете пренебрегать интересами людей в дальнейшем, вы рискуете остаться в одиночестве.

Весы

У Весов сегодня день лени, поэтому не пытайтесь с ней бороться. Все равно ничего хорошего из ваших усилий не выйдет. По возможности организуйте себе выходной, иначе выговор от руководства будет самым безобидным вариантом. По возможности не выходите из дома, устройте себе вечер перед телевизором.

Скорпион

Сегодня на вас обрушится ностальгия. Вы будете вспоминать прошлое, и это негативно отразится на вашем настроении. Постарайтесь держать себя в руках и избегать конфликтов, иначе в дальнейшем вам придется долго извиняться. Близкий человек может обидеться на ваши самые безобидные замечания. Сегодня не тот день, когда можно выяснять отношения.

Стрелец

Сегодня вас по достоинству оценят на работе, и вероятно это окупится повышением, но, чтобы его добиться, вам придется выполнить ряд заданий, но новый проект окажется вам по плечу. Сегодня вам лучше вспомнить о романтике и сделать любимому человеку неожиданный сюрприз, но тратить на него много денег не нужно. Сегодня плохой день для любых крупных покупок.

Козерог

Кажется, сегодня вас ждут серьезные вопросы, связанные с решением имущественных проблем, так что лучше отпроситься с работы и заняться текучими делами, все равно их никто кроме вас не сделает. Не слушайте чужих советов, полагайтесь только на собственную компетенцию, но прислушивайтесь к здравому смыслу.

Водолей

Для вас сегодня спокойный и рутинный день, когда нужно заняться вопросами, накопившимися за несколько дней, потому решайте их и не поддавайтесь искушению все бросить, иначе все навалится, как снежный ком. Сегодня отличный день для свиданий с любимым человеком, а вот заводить новые знакомства не стоит, ваш новый спутник может оказаться авантюристом.

Рыбы

Сегодня вами будет руководить интуиция, которая заведет вас туда, куда вы бы сами не рискнули отправиться. И это увлекательное путешествие принесёт удачу, но не стоит заигрываться, иначе вам придется разруливать неприятные последствия. Контролируйте себя и не позволяйте эмоциям взять верх. Прислушивайтесь к мнению родных, они окажут вам необходимую поддержку.