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В Коми возле здания Росгвардии вспыхнуло авто

В Коми возле здания Росгвардии вспыхнуло автоФото управления Росгвардии по Коми

7 марта пожарным Воркуты поступило сообщение о возгорании автомобиля. Машина вспыхнула прямо напротив здания Росгвардии.

Пожар произошел в 11:30 у дома №10 по улице Шахтерская набережная. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Коми:

В Воркуте на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного напротив здания вневедомственной охраны. Дежурный незамедлительно направил экипаж к месту происшествия и передала информацию по линии 112. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, а росгвардейцы помогали одному из собственников машины отбуксировать ее безопасное расстояние, – сообщается в пресс-релизе ведомства.

Предварительная причина – неисправность электрооборудования.

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