В Коми возле здания Росгвардии вспыхнуло авто

Пожар произошел в 11:30 у дома №10 по улице Шахтерская набережная. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Коми:

В Воркуте на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного напротив здания вневедомственной охраны. Дежурный незамедлительно направил экипаж к месту происшествия и передала информацию по линии 112. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, а росгвардейцы помогали одному из собственников машины отбуксировать ее безопасное расстояние, – сообщается в пресс-релизе ведомства.