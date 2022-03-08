В России введут новые выплаты на детей

"Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе", — сказал он в эфире « России 24 ».

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысоким доходом составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей. Об этом 8 марта заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Как добавил министр, поскольку суммы варьируются, в среднем на ребенка будут выплачивать от 6 тыс. до 12 тыс. рублей.

С предложением с 1 апреля установить такие выплаты ранее 8 марта выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что социальная поддержка семей с детьми остается приоритетом России.

Получать финансовые средства начнут уже с мая. Президент напомнил, что в стране действуют ежемесячные государственные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Выплаты получают и родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет, сообщают «Известия».