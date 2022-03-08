В Коми на пожаре в жилом доме погиб мужчина

За сутки в Республики Коми произошло шесть пожаров. На пожаре в Ижемском районе погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

6 марта в 17:37 в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Центральная в деревне Бакур. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 10:13 огонь потушили. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. Общая площадь пожара составила 216 м2.