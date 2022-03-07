Информацию об отмене выплаты маткапитала прокомментировал Минтруд

Все выплаты в рамках программы материнского капитала сохраняются, разъяснил Минтруд России. При этом и в процедуре их назначения ничего не меняется. Как и прежде, они будут назначаться без заявления - по факту регистрации рождения ребенка. В скором времени процедура использования маткапитала еще упростится. Общественное обсуждение проходит законопроект, который позволит направлять материнский капитал на образование ребенка без личного обращения в Пенсионный фонд России.⠀

В Минтруде напоминают, что потратить маткапитал по-прежнему можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Маткапитал также можно направить на накопительную часть пенсии мамы. Семьи с невысокими доходами могут тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.