Эксперты назвали одну из самых популярных профессий в Коми

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Коми и выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца количество резюме на позиции водителей увеличилось на 34%.

Активнее всего размещают резюме на позиции: водитель, машинист и курьер. В основном кандидаты желают получать от 40 000 до 60 000 рублей. Предлагаемая заработная плата специалистам в транспортной сфере в Коми находится в пределах 50 тысяч рублей, что ниже среднерыночной на 6 000 рублей.