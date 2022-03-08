Эксперты назвали одну из самых популярных профессий в Коми

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Коми и выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца количество резюме на позиции водителей увеличилось на 34%.
Активнее всего размещают резюме на позиции: водитель, машинист и курьер. В основном кандидаты желают получать от 40 000 до 60 000 рублей. Предлагаемая заработная плата специалистам в транспортной сфере в Коми находится в пределах 50 тысяч рублей, что ниже среднерыночной на 6 000 рублей.
46% кандидатов имеют опыт работы более 6 лет. На позиции водителей в большинстве претендуют мужчины (98%) в возрасте от 30 до 40 лет. Кандидаты обладают навыками безаварийного вождения, знанием устройств автомобиля, а также почти у всех есть водительское удостоверение категории B. К полной занятости готовы 98% соискателей. Интересно, что 11% кандидатов обладают начальными знаниями английского языка.