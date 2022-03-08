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Владимир Уйба поздравил женщин Коми с 8 Марта

Владимир Уйба поздравил женщин Коми с 8 МартаСкриншот из видео

Владимира Уйба поздравил женщин с Международным женским днем в своем видеообращении.

Глава региона пожелал всем женщинам Коми любви, а мужчинам дал наставление окружать их теплотой, заботой и радостью.

Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник создан не только для чествования прекрасной половины человечества. В этот день также отмечают достижения женщин в самых разных областях. «Pro Город Сыктывкар» в этот праздник хотел бы отметить труд женщин «невидимых» профессий.

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