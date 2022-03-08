Владимир Уйба поздравил женщин Коми с 8 Марта

Владимира Уйба поздравил женщин с Международным женским днем в своем видеообращении.
Глава региона пожелал всем женщинам Коми любви, а мужчинам дал наставление окружать их теплотой, заботой и радостью.
Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник создан не только для чествования прекрасной половины человечества. В этот день также отмечают достижения женщин в самых разных областях. «Pro Город Сыктывкар» в этот праздник хотел бы отметить труд женщин «невидимых» профессий.