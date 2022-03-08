Сыктывкарские женщины «невидимых» профессий: «На грубость реагирую улыбкой»

«На грубость реагирую улыбкой, как правило, это срабатывает. Человеку не чем ответить на улыбку. Если к людям с улыбкой и душой, то настроение невозможно испортить. Надо просто любить свою работу», – убеждена Ольга.

Сейчас Ольга работает в одной их столовых города и, как признается сыктывкарка, иногда она сталкивается с хамством.

«Устаю как и на любой другой работе. В свободное время, чтобы отдохнуть, предпочитаю читать или гулять пешком», – поделилась горожанка.

Ольга работает в сфере общепита с 1989 года – уже 31 год. Ее основная специальность: техник-технолог по приготовлению пищи. Работа женщины ежедневно начинается с 6 утра и продолжается до 14:00 или 16:00 часов в зависимости от графика.

Сегодня отмечается Международный женский день. Этот праздник создан не только для чествования прекрасной половины человечества. В этот день также отмечают достижения женщин в самых разных областях. «Pro Город Сыктывкар» в этот праздник хотел бы отметить труд женщин «невидимых» профессий.

«Нравится, когда люди уходят сытые и довольные. И слышать из их уст слова благодарности», – призналась Ольга.

Самым трудным в своей работе Ольга считает поиск идеального вкусового баланса, который точно понравился бы польшинству людей. А самый большим плюсом сыктывкарка называет благодарность посетителей столовой.

В Международный женский день сыктывкарка желает всем женщинам России мирного неба над головой, любить и быть любимой, и уметь отдыхать.

Анастасия Безносикова, продавец-кассир

Анастасия работает продавцом уже 10 лет, как правило два через два по 14 часов. Кроме этого горожанка периодически берет подработки.

«Устаю в целом не сильно, привыкла. Отдыхаю обычно дома, летом на даче», – поделилась продавец.

Несмотря на то, что в рамках работы Анастасии часто приходится переносить тяжелые коробки и сталкиваться с грубиянами, сыктывкарка всегда относится к людям доброжелательно.

«Больше всего нравится общение с разными людьми. Злые бывают везде, когда грубят – не обращаю внимание, такие люди встречаются редко, обычно все всегда добрые и приветливые», – рассказала Анастасия.

Всем женщинам на 8 марта горожанка желает здоровья, счастья, благополучия, быть всегда позитивными и никогда не унывать

Любовь Тихомирова, кондуктор

Любовь впервые вышла на работу в качестве кондуктора 25 лет назад – в 1995 году, после того, как увидела объявление о наборе. После всего дня стажировки сыктывкарку отправилина линию маршрута №11. Свой первый рабочий день Любовь запомнила хорошо – было очень холодно: зима, -35.

Горожанка не считает, что профессия кондуктора тяжелее, чем, к примеру, труд продавца. Любую усталость перевешивает позитив, который Любовь получает от своей работы.

«Благодаря моей профессии я могу общаться со многими людьми. Постоянные пассажиры здороваются, интересуются настроением, поздравляют с праздниками. Это очень приятно. Я отвечаю им взаимностью, многих знаю по имени. Часто бывает, что дети узнают меня на улице: "Мы с вами вместе ехали на автобусе!", становится тепло на душе. Наверное, уже нет таких ситуаций, которые меня могут оттолкнуть или выбить из колеи. Бывают выпившие пассажиры, неадекватные в суждениях. Но все решаемо», – убеждена кондуктор.

За четверть века Любови приходилось проходить через множется самых разных сложных ситуаций. Но особенно запомнился ей лишь одна.

«Это был самый первый мой экстренный случай. Лето. Сильная жара. Девушка зашла в автобус, оплатила проезд. Позже в пути, она сначала упала, а потом у нее начался приступ эпилепсии, руку прокусила. Помог пассажир – мужчина ее приподнял и воитель с водой подбежал, откачали, все по правилам сделали. Но она от скорой отказалась. Вечером снова с нами едет, улыбается, спрашиваю, мол, как самочувствие. А что было – ничего не помнит», – поделилась сыктывкарка.

Иногда рабочие смены выпадали на 8 марта, и такие дни бывают особенно трогательными.

«Вспоминается такой случай: 8 марта работаю на маршруте №18, встает женщина, салон полный, и говорит "Поздравляю всех женщин, а отдельно хочу поздравить нашего кондуктора». Много теплых слов сказала, у меня даже слезы на глазах. Она еще и розу с шоколадкой подарила. Вот за такие моменты я благодарю Бога и за то, что не зря работаю», – призналась Любовь.

В Международный женский день кондуктор желает и коллегам, и пассажирам, всем женщинам здоровья!

«Мужской половине человесчества хочется пожелать понимать нас. Любви взаимной. Друзей верных. Исполнения всех желаний и мирного неба над головой!», – подытожила кондуктор.

Диана Гальченко, администратор фитнес-клуба

Диана работает администратором почти полтора года каждый день с одним выходным в неделю.

«Устаю, как на любой работе, это неизбежно для любой профессии, я думаю. Но в целом мне повезло, я работаю в очень комфортных условиях. У меня с легкостью получается сохранять доброжелательность в течение всего дня, потому что к нам ходят очень вежливые люди. Ни разу за все время работы ни у меня, ни у кого-то из моих коллег не возникало конфликтных ситуаций. Наоборот, большой поток людей позволяет забыть о своих собственных проблемах», – поделилась сыктывкарка.

Самое трудное для Дианы в ее работе – это рутина.

«Каждый день приходится выполнять одни и те же задачи, которые нельзя проигнорировать. Ведь это я вижу свое рабочее место каждый день. А для клиентов это место, куда они приходят, чтобы зарядиться энергией, отвлечься от повседневных хлопот, отдохнуть душой и телом. Поэтому каждый день нужно поддерживать все на должном уровне, чтобы не получилось так, что для кого-то наш клуб – чистый, уютный и комфортный, а для кого-то душный и грязный», – призналась сыктывкарка.

А самый большой плюс в работе администратором, по мнению горожанки – сами клиенты.

«Как я уже сказала, это очень приятные люди. Я люблю, когда зал полный, люблю быть полезной для каждого из посетителей. Мне искренне хочется, чтобы они остались довольны. Еще нравится позиция руководства в этом плане. Руководитель говорит нам: "нужно чувствовать себя так, словно это твой дом, осматривать все хозяйским взглядом". Вот мне нравится это ощущение, хочется быть гостеприимной хозяйкой. Еще очень повезло с коллективом и директором», – уверена администратор фитнес-клуба.

К счастью, Диана на работе не сталкивалась с грубостью клиентов, но точно знает, как стоит себя вести в таких случаях.

«Были крайне редкие случаи, когда мне казалось, что человек держится слегка высокомерно, но это быстро проходило. Оказывалось, что никакого негатива в мою сторону он не транслировал. Да и я давно поняла, что даже в конфликтной ситуации нужно оставаться доброжелательным. Даже у самого злого человека растает сердце от улыбки и теплого отношения», – убеждена сыктывкарка.

Всех женщинам мира горожанка желает любить себя, быть независимыми, свободными и искренними.