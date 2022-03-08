В России призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно

В России введут новые правила воинского учета. Призывники будут сами приходить в военкомат — без повестки. В случае неявки молодых людей оштрафуют, передают «Известия».
После увольнения нужно будет сообщать о важных событиях из жизни: о новой работе, семье, месте жительства. Законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. В этом году правила коснутся весеннего и осеннего призывов. Согласно КоАП, штраф за это составляет от 500 до 3 тысяч рублей.
"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, расширяющим действие нормы. Новация будет касаться не только допризывников, как изначально планировалось, но и вообще всех, кто находится в запасе.
Прийти вовремя в военкомат и прояснить свои отношения с военкомом - в интересах самих же призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит документы со своего рода "черной меткой". Гражданина признают не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. С такой отметкой не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные фирмы. Отсидеться где-то в глухом углу и потом сказать, мол, ничего не знал, повесток не получал, не выйдет. Согласно судебной практике, молодой человек в таком случае будет фактически приравнен к уклонистам, сообщает "Комиинформ".