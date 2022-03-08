В России призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно

В России введут новые правила воинского учета. Призывники будут сами приходить в военкомат — без повестки. В случае неявки молодых людей оштрафуют, передают «Известия».

После увольнения нужно будет сообщать о важных событиях из жизни: о новой работе, семье, месте жительства. Законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. В этом году правила коснутся весеннего и осеннего призывов. Согласно КоАП, штраф за это составляет от 500 до 3 тысяч рублей.