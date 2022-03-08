Ракам не стоит раскрывать планы, а Девы получат интересное предложение: гороскоп на 8 март

Тельцы 8 марта смогут решить накопившиеся финансовые проблемы. Сегодня благоприятный день и для личных отношений. Представители этого знака зодиака смогут избавиться от недопонимания со второй половинкой и простить друг другу все обиды. По гороскопу Тельцам сегодня не стоит выяснять отношения с партнером.

Овны 8 марта могут заключать сделки и совершать крупные покупки – сегодня они будут оправданы. Чтобы избежать конфликта с близким человеком, представителям этого знака зодиака нужно тщательно проверять всю поступающую информацию. Гороскоп рекомендует пообщаться сегодня с приятными людьми – это поможет им зарядиться позитивом.

Близнецов 8 марта ожидают подарки и сюрпризы. Щедрость представителей знака зодиака по достоинству сегодня оценят в семье. По гороскопу Близнецы сегодня могут подхватить инфекцию, поэтому им не следует пользоваться общественным транспортом. Одиноких ждет сегодня романтическое свидание.

Рак

Раки 8 марта могут заключить выгодный контракт, но менять сегодня работу не стоит, даже если очень хочется. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не афишировать планы, особенно касающиеся личной жизни. Раки сегодня должны сдерживать эмоции и не возмущаться, даже если придется заниматься не тем, чем планировали.

Лев

Львы 8 марта смогут проявить все свои способности, блеснуть талантами и разрешить любые трудности. Нескончаемые семейные проблемы выбили представителей знака зодиака из привычной колеи, но им следует вооружиться терпением, все скоро наладиться. По гороскопу легкий флирт поднимет самооценку одиноких Львов.

Дева

Девы 8 марта получат интересное предложение, но принять его или нет – решать им лично. Чтобы избежать проблем со здоровьем, представителям этого знака зодиака нужно своевременно обследоваться и соблюдать правильный режим питания. По гороскопу одиноким Девам сегодня желательно уединиться и разобраться в собственных чувствах.

Весы

Весы 8 марта получат выгодное деловое предложение, которое они должны хорошо обдумать. Благоприятно сегодня для заключения крупной финансовой сделки. По гороскопу пылкость знака зодиака может стать препятствием на пути решения дел, а причиной конфликтной ситуации может стать отсутствие дипломатических талантов.

Скорпион

Скорпионам 8 марта не следует проявлять слишком заметно свои лидерские качества, чтобы не растерять друзей и поклонников. Самочувствие представителей знака зодиака сегодня может ухудшиться – могут беспокоить боли в спине. По гороскопу одиноким, мечтающим встретить вторую половинку, нужно внимательно смотреть сегодня по сторонам.

Стрелец

Стрельцы 8 марта будут решать проблемы, которые откладывали в долгий ящик. От материальных соблазнов представителям этого знака зодиака лучше отказаться, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Гороскоп советует Стрельцам быть сегодня более заботливыми к близкому человеку. Одиноких ждет романтическое свидание.

Козерог

Козероги 8 марта смогут начать новое дело и продемонстрировать деловую хватку. Лучшей наградой для представителей знака зодиака станет воплощение в жизнь намеченных планов, способных принести им материальный успех. Гороскоп советует знаку зодиака делать легкую зарядку и дыхательные упражнения.

Водолей

Водолеям 8 марта следует воздержаться от активной деятельности. Сегодня благоприятный день для улучшения семейных отношений – представителям знака зодиака нужно провести больше времени с любимым человеком. Перепады в настроении Водолеев будут преследовать весь день. Одиноких ждет сегодня романтическая встреча.

Рыбы

Рыбам 8 марта во время заключения крупных сделок следует проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать юридических проблем. Этому знаку зодиака самостоятельно придется заниматься многими домашними вопросами. Одиноким гороскоп рекомендует не начинать любовный роман, так как сегодня неблагоприятное для этого время.