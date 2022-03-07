В одном из городов Коми в мороз отключили отопление

В Ухте на перекрестке улиц Сенюкова и Космонавтов ремонтируют трубопровод, из-за этого от отопления отключили 22 многоквартирных домов. Об этом сообщает "Комиинформ".

Мэрия Ухты сообщила, что 7 марта в 13.30 бригада тепловых сетей начала устранять повреждения трубопровода по адресу Сенюкова 25/52. На месте дефекта ведутся земляные работы. В связи с отключением участка трубопровода диаметром 500 сантиметров ограничено теплоснабжение 28 объектов, среди которых 22 многоквартирных домов.