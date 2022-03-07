В Сыктывкаре военный оркестр поздравил женщин с весенним праздником

Накануне праздника 8 марта военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный мини-концерт для женщин республиканского перинатального центра.
Военные музыканты исполнили популярные композиции российской эстрады и зарубежных композиторов. Заместитель командира по военно-политической (политической) работе подполковник Артем Артемьев поздравил главного врача перинатального центра Ольгу Лебедеву с наступающим весенним праздником и вручил ей цветы.
- Примите искренние пожелания счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! - отметил подполковник Артем Артемьев.