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В Сыктывкаре военный оркестр поздравил женщин с весенним праздником

В Сыктывкаре военный оркестр поздравил женщин с весенним праздникомФото пресс-службы Росгвардии Коми

Накануне праздника 8 марта военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный мини-концерт для женщин республиканского перинатального центра. 

Военные музыканты исполнили популярные композиции российской эстрады и зарубежных композиторов. Заместитель командира по военно-политической (политической) работе подполковник Артем Артемьев поздравил главного врача перинатального центра Ольгу Лебедеву с наступающим весенним праздником и вручил ей цветы.

- Примите искренние пожелания счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! - отметил подполковник Артем Артемьев.

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