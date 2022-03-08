Сыктывкарка водит автобус: "Люди удивляются, особенно мужчины"

"Мне в то время больше всего нравилось строительство: был интересен состав плит, из чего делают лестничные площадки, как происходит заливка, что там внутри. Если бы завод не закрыли, на котором я работала, то в водители не решилась бы пойти", – поделилась с "Pro Городом" Галина.

"В 2007 году я еще получила права категории "В". Кстати, сдала со второго раза, поскольку с "городом" не справилась, а потом сразу же пошла на категорию "D". Параллельно я купила себе в кредит автобус за 300 000 рублей. Это был "ПАЗ" 2003 года. Наняла водителя и устроила перевозки. Этим бизнесом позанималась полгода, а затем мне просто не хватило времени с моей сменной работой. Транспорт часто ломался, а я с ночной смены, нужно искать ремонтника, договариваться. Я просто не выдержала, поскольку девушка. Мужчинам в этом плане проще: они сами занимаются автобусами, а мне все равно нужно кого-то искать – это время и силы", – рассказала Галина.

"Через Центр занятости узнала, что набирают девушек на должность машиниста башенного крана. Подруга мне помогла и направила меня в эту профессию через своего папу, который тоже там работал. В итоге я отучилась в Сыктывкарском индустриальном колледже, а меня взяли на практику с последующим трудоустройством. Я отработала машинистом башенного крана четыре года. Колледж закончила и сразу пошла учиться заочно на инженера-строителя в Сыктывкарский лесной институт", – пояснила Галина.

"Мне было 18 лет и свою трудовую карьеру начинала с уборщицы. После школы поступить никуда не получилось, поэтому пошла в хороший по тем временам магазин в центре города. Через год мне предложили стать продавцом. Для этого я отучилась на курсах и стала работать. Через некоторое время нас сократили, а магазин закрыли", — вспомнила Галина.

Порою женщины выбирают не самую типичную для них профессию. По Сыктывкару ездят пять автобусов, где работают женщины за рулём. С одной из них мы поговорили в преддверии 8 марта. Галине Литвинцовой 38 лет и она работает водителем автобуса в "Комиавтотрансе" на 3, 19 и 107 маршрутах. Галина с удовольствием каждое утро просыпается на свою работу и ею восхищаются пассажиры. Журналист "Pro Города Сыктывкар" побеседовал с девушкой о профессии, ее увлечениях, а также о реакции мужчин и пассажиров, когда видят Галину за рулем.

"Начался строительный кризис: за кредит платить нужно, за учебу тоже, в отпуск съездить хочется. И я начала подрабатывать – мыть машины. Их я мыла до 2019 года. Это мое хобби, от которого я даже сейчас не откажусь, поскольку мне это очень нравится", – рассказала Галина.

МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ – Я УСТРОИЛАСЬ МАСТЕРОМ НА ЗАВОД

"Во время строительного кризиса мне пришлось уйти из компании по строительству. Два года я мыла только машины. И тут вдруг мне позвонил бывший начальник и попросил поработать машинистом крана, поскольку их не хватало. Мне сказали: "поработаешь немного, а затем устроим тебя мастером". В итоге в марте 2012 года меня взяли мастером на завод. Моя мечта сбылась", – с улыбкой вспомнила Галина.

НА ЗАВОДЕ РУКОВОДИЛА МУЖЧИНАМИ

"Два года я работала мастером, руководила ребятами, отвечала за строительство, а затем перешла на должность инженера технического контроля. Этот человек должен проверять качество изделий и ставить на них печати", – рассказала Галина.

НАС В СЕМЬЕ БЫЛО 8 ДЕТЕЙ

"Я к чему стремилась, то и получала. Я знаю, что в будущем – это мне как-то пригодится. Кто знает, как жизнь повернется. Тем более я из многодетной семьи, нас было 8 детей, и мама мне никогда не давала бездельничать. Сейчас маме 80 лет, но она меня всегда спрашивает, когда отпуск и чем я буду заниматься", – сообщила Галина.

РАБОТА НА ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА

"Нас одна из компаний сместила с рынка. Мы не выдержали конкуренцию, предприятие закрыли в 2018 году. Я перешла на другой завод в Човью, но мне там не понравилось отношение к работе руководства. Для них на первом месте была не качественная работа, хотя мы пожизненно отвечаем за эти изделия. Далее работала на переработке пластика, но там учить никто особо не хотел, умеешь делать свое и все, хватит. Зарплата меня не устраивала, начальство ко мне не прислушивалось", – рассказала Галина.

Галина Литвинцова за рулем. Фото Александра Иваскевича.

ПРИХОД В "КОМИАВТОТРАНС"

"В итоге прибыла в "Комиавтотранс". У меня были права, к тому же брат и у сестры муж связаны с автобусами. Они меня уговорили и даже настояли (улыбается – прим. журналиста), чтобы я воспользовалась наконец-то своими правами. Я их послушала и вот я здесь", – поделилась с "Pro Городом" Галина.

МЕНЯ ХОТЕЛИ ПРОВЕРИТЬ: БОЮСЬ ЛИ ЕЗДИТЬ

"Мне сказали, что немецкие микроавтобусы хорошие, легко управляемые и ничего сложного нет. Я пришла к начальнику смены, на меня посмотрели (смеется – прим. журналиста). Почему-то когда меня в первый раз видят, то все настораживаются. Я вроде бы мягкая, когда мне что-то не нравится, то могу и высказать, а могу и промолчать, поплакать, успокоиться. В итоге мне говорят, оформляй путевку, бери автобус и прокатись. Меня хотели проверить: боюсь ли я ездить", – вспомнила девушка.

Фото Александра Иваскевича.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА РАБОТЕ ПРОШЕЛ ОТЛИЧНО

"Проехали, механик сказал, что все хорошо, ничего не боится, можно брать. Страха не было: чувствовала себя, как на обычной легковушке. Если не думать, что у тебя за спиной семь метров, то все нормально. Ездишь на иномарке, там комфорт, два раза на сцепление, как на наших автобусах нажимать не нужно (улыбается – прим. журналиста). На кнопочку нажала, двери открылись, по кнопочке они и закрылись. В 2020 я устроилась работать в «Комиавтотранс». Первый день прошел отлично, со всем справилась, но волнение чувствовалось из-за близкого контакта с людьми. Переживала, что где-то что-то не получится, кому-то не так дам сдачу, кто-то обидятся", – вспомнила Галина.

Галина Литвинцова внутри автобуса. Фото Александра Иваскевича.

В НЮВЧИМЕ Я ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

"Люди, когда видят девушку за рулем, удивляются. Особенно мужчины делают пятирублевые глаза. Некоторые хотят даже познакомиться, узнают замужем ли я. А вот дедушкам и бабушкам очень нравится, что за рулем девушка. Мы более бережно их везем (смеется – прим. журналиста), кочки объезжаем и в целом водим плавно. Мужчины резко тормозят, инерция тело тянет вперед, а мы нежно тормозим. Пассажиры – это чувствуют и благодарят. С декабря месяца езжу на 107 маршруте в Нювчим, так я там вообще достопримечательность (смеется – прим. журналиста). В первый раз увидели, слышу, кричат: "Смотри, девушка!". Они сразу все переживают и спрашивают меня: "Мы доедем?", а я в ответ: "Вы сомневаетесь? Мы с вами доедем и еще обратно приедем" (улыбается – прим. журналиста). Все-таки люди еще не привыкли, что девушки могут ездить за рулем автобуса", – считает Галина.

РАБОТА ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ

"Мне здесь все нравится, меня устраивает зарплата, отношение руководства и коллектива. Благодаря своей работе я смогла взять ипотеку на минимальный срок, и самостоятельно уверенно ее выплачивать", – рассказала Галина.

Фото Александра Иваскевича.

ОБ УВЛЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЯМИ

"Личное авто у меня есть, японская машина с правым рулем. Меня все подкалывают: "Галя, ты не путаешь?". В первый месяц, конечно, были с этим проблемы, я даже, когда в автобус садилась, размещалась по привычке справа. Когда открывала дверь, то понимала, что ошиблась (смеется – прим. журналиста). Сейчас уже не путаю", – рассказала Галина.

ЧТО УМЕЮ ДЕЛАТЬ С МАШИНОЙ

"В своей личной машине я могу поменять лампочку, для этого мне нужно снять бампер и фару – это целое искусство. Знаю строение мотора, могу снять кожух и посмотреть состояние ремня газораспределительного механизма, также всякие другие элементарные вещи, скажем, заменить масло. Колеса стабильно сама меняю. Единственное, что не смогу – это перебрать коробку и мотор. Это тяжелое дело: только коробка автомат весит 25 килограмм, без специального оборудования этого не сделать", – объяснила Галина.

Галина Литвинцова за рулем микроавтобуса. Фото Александра Иваскевича.

"Я из многодетной семьи и росла после мальчиков. Второй брат меня всему учил. Мы с ним вместе ремонтировали велосипед – это было мое самое любимое дело. Нравилось перебирать педали и менять подшипники, я постоянно пропадала в гараже, а еще велосипеды ремонтировала всему двору. Все девочки гуляли с мальчиками, а я сидела в гараже (смеется – прим. журналиста), – вспомнила водительница "Комиавтотранс".

ОБ ОТНОШЕНИЯХ И ХОЗЯСТВЕ

"У меня есть любимый человек. Он тоже строитель, машину тоже водит, на заводе с ним и познакомились. Мое хобби – это строительство. Мы с любимым человеком построили двухэтажную баню, дровяник, большую беседку 6 на 6 метров, колодец. К маме в деревню езжу, у нее там все ремонтирую. У меня из личных инструментов есть пила, два шуроповерта, дрель, шлейфмашинка, циркулярка, снегоуборочник, бензокоса, бетономешалка (смеется – прим. журналиста). Поэтому я умею практически все: могу поменять дверь, врезать в нее замок, выложить ламинат, собрать мебель, могу разобрать пол, постелить в нем, а также залить его, выложить плитку. Мне это как-то все от природы дано. По-другому это объяснить не могу. Хочу еще научиться варить при помощи сварочного аппарата, но глаза жалко", – поделилась с "Pro Городом" Галина.

Фото Александра Иваскевича.

"В выходные времени на готовку хватает, супы дома варю только я, хотя процесс приготовления пищи мне не нравится. Скажу даже больше: я терпеть не могу готовить (усмехнулась – прим. журналиста). Но у меня с любимым человеком разделены обязанности по дому, ведем совместный быт. Когда я работаю, конечно, сил на это просто не остается", – поделилась с "Pro Городом" Галина.

ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

"На работу мне нужно встать в четыре часа утра, да еще за полчаса уже быть на месте, чтобы успеть взять ключи, путевой лист. Далее иду осмотреть автобус, проверить колеса, горюче-смазочные материалы, заехать на яму. Это требует времени, минимум, полчаса. Также нужно захватить с собой валидатор. Сейчас работаю на 3, 19 и 107 маршруте", – сообщила Галина.

ОБ АВАРИЯХ В ПУТИ

"У некоторых женщин очень интересный стиль вождения. Иногда они "выкидывают" такие вещи, которые невозможно предугадать (смеется – прим. журналиста). Я еду, меня видят и почему-то начинают перед моим капотом поворачивать. В таких случаях не знаешь, куда деться. Первая авария произошла через месяц после трудоустройства, а вторая – в январе 2022 года. В обоих случаях столкнулась с женщинами. Девушка на французском авто едет себе, не притормаживает, а у меня целый автобус бабушек, которые готовятся уже на выход. Я начинаю сбавлять скорость, а она, как ехала, так и продолжает, в итоге мне врезалась в крыло. В таких случаях главное медленно останавливаться, резко нельзя. Я спросила пассажиров тогда: "Всё хорошо, никто не ударился?". Поздравила всех с Новым годом (смеется – прим. журналиста). Хорошо, что пострадавших нет", – рассказала Галина.

Фото Александра Иваскевича.

СЛОЖНОСТИ В ПРОФЕССИИ

"Это работа сидячая. У кого-то из ребят, поэтому боль в пояснице. У меня пока этого нет, может, из-за физической работы на той же даче. Но в самом начале, мне было сложно в Киров отсидеть даже два часа без перерыва. Хотелось выйти и походить. Я очень переживала, что не смогу долго сидеть, но потом освоилась. Сейчас уже в Киров туда и обратно спокойно езжу. Вторая сложность – это внимательность. Смотреть по всем сторонам, чтобы всякие загадочные девушки в тебя не врезались", – с улыбкой завершила Галина.