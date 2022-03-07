В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчина

6 марта на пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина, об этом сообщает МЧС по Коми.

В 09.22 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире дома №12 по улице Рейдовая. Из дома самостоятельно успели эвакуироваться 30 человек.