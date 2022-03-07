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В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчина

В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчинаФото МЧС по Коми

6 марта на пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина, об этом сообщает МЧС по Коми. 

В 09.22 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире дома №12 по улице Рейдовая. Из дома самостоятельно успели эвакуироваться 30 человек. 

Пожарные прибыли к месту вызова за 8 минут, в 11.52 возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. 

В результате пожара погиб мужчина 1987 года рождения. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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