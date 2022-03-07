Россиян предупредили, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Если вы решили купить бытовую технику, то стоит сделать это быстрее — но лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Еще одно основание ускориться — если вам нужна бытовая техника с высокотехнологичными составляющими или та, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок. Обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Как заявил эксперт, если вам действительно нужна бытовая техника, то лучше купить ее прямо сейчас, пока часть продукции реализуется по старым ценам.