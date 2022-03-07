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Россиян предупредили, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Россиян предупредили, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчасpixabay.com

Если вы решили купить бытовую технику, то стоит сделать это быстрее — но лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Еще одно основание ускориться — если вам нужна бытовая техника с высокотехнологичными составляющими или та, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок. Обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Как заявил эксперт, если вам действительно нужна бытовая техника, то лучше купить ее прямо сейчас, пока часть продукции реализуется по старым ценам.

— Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно, — подытожил Суверов.

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