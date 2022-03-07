Менеджер, администратор, бариста: какие профессии выбирают женщины в регионах СЗФО

Самые востребованные вакансии у женщин, которые живут в СЗФО — менеджер по продажам и работе с клиентами, более 23 000 женщин в регионе ищут именно такую работу. Средняя зарплата, на которую они рассчитывают — 50 000 рублей.

Эксперты hh.ru проанализировали более 255 000 резюме, открытых за последний месяц соискательницами Северо-Запада России, и выяснили, какую работу предпочитают жительницы СЗФО и какую зарплату, как правило, ожидают.

На втором месте по популярности среди местных женщин — профессия администратора, в регионах СЗФО открыто чуть более 21 000 таких резюме. Зарплата, на которую рассчитывают кандидатки — 40 000 рублей.

На третьем месте оказалась профессия бухгалтера (более 15 000 резюме от соискательниц). В среднем женщины хотели бы зарабатывать не меньше 55 000 рублей в месяц на этой должности.

В топ профессий, наиболее популярных у женщин СЗФО, вошли также продавец-консультант и продавец-кассир, секретарь, ассистент, менеджер по маркетингу, дизайнер\художник, экономист, делопроизводитель, офис-менеджер, оператор баз данных, учитель, официант\бармен.