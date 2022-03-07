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В Сыктывкаре на благоустройство сквера потратят 55 миллионов рублей

В Сыктывкаре на благоустройство сквера потратят 55 миллионов рублейФото: vk.com

В Сыктывкаре за общежитием СГУ имени Питирима Сорокина благоустроят сквер. Об этом сообщается на портале "Госзакупок". 

Благоустройство планируется по улице Коммунистическая, 72. В документации закупки сказано, что работы будут проходить в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Территория планируется как место отдыха для горожан.  Здесь появится навес с качелями из металлического каркаса и деревянного настила из хвойных пород, качели, спортивные тренажеры и игровой комплекс. 

В документации указано, что здесь установят скамейки, урны, 12 велопарковок, светодиодное освещение. 

Работы по благоустройству должны завершить не позднее 31 октября 2022 года. 

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