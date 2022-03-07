В Сыктывкаре на благоустройство сквера потратят 55 миллионов рублей

В Сыктывкаре за общежитием СГУ имени Питирима Сорокина благоустроят сквер. Об этом сообщается на портале "Госзакупок".

Благоустройство планируется по улице Коммунистическая, 72. В документации закупки сказано, что работы будут проходить в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Территория планируется как место отдыха для горожан. Здесь появится навес с качелями из металлического каркаса и деревянного настила из хвойных пород, качели, спортивные тренажеры и игровой комплекс.