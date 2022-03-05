Samsung прекратил поставки телефонов и бытовой техники в Россию

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", — говорится в заявлении компании.

Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает экспорт всей продукции — от телефонов и бытовой техники до комплектующих — в Россию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

4 марта стало известно, что Южная Корея добилась исключения своих производителей из экспортных санкций США против России, однако пообещала ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня.

Ранее в этот день американская IT-компания Microsoft объявила о приостановке продаж и оказания услуг в России. Сообщается, что решение было принято в связи с санкциями против РФ со стороны правительств США, ЕС и Великобритании.

В этот же день американская компания Intel приостановила поставки продукции своим клиентам в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Intel также запустила кампанию по сбору пожертвований в поддержку своим сотрудникам и их семьям, которые находятся на Украине и ближайших к ней территориях. Уже собрано более $1,2 млн.

3 марта компания Google приняла решение приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads на своих платформах в РФ.

1 марта американская компания Apple приостановила продажу продукции в России. Apple Pay и другие сервисы производителя электроники и ПО на территории РФ были частично ограничены.