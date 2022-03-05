В ближайшие два года в Сыктывкаре обустроят 23 двора

В Сыктывкаре в ближайшие годы планируется обустроить 23 двора. Это станет возможным благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).
20 дворов по заявкам горожан планируется благоустроить в Сыктывкаре, еще три – в Эжве. Ремонт планируется осуществить в 2023-2024 годах.
Дворовые территории, запланированные к благоустройству в Сыктывкаре:
- ул. Свободы, 29;
- ул. Западная, 7;
- ул. Морозова, 134;
- ул. Морозова, 121;
- ул. Морозова, 151;
- ул. Серова, 48/1;
- ул. Димитрова, 5;
- ул. Пушкина 6;
- ул. Карла Маркса, 224;
- ул. Морозова, 165;
- ул. Морозова, 35/1;
- ул. Куратова, 79;
- ул. Октябрьский пр., 146;
- ул. В.Чов, 61;
- ул. В.Чов, 62;
- ул. В.Чов, 63;
- ул. В.Чов, 64;
- ул. Октябрьский пр., 124/1;
- ул. Петрозаводская, 56;
- ул. Петрозаводская, 21.
Дворовые территории, запланированные к благоустройству в Эжве:
- ул. Мира, 37;
- ул. Школьный пер., 7;