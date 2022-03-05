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В ближайшие два года в Сыктывкаре обустроят 23 двора

В ближайшие два года в Сыктывкаре обустроят 23 двора

В Сыктывкаре в ближайшие годы  планируется обустроить 23 двора. Это станет возможным благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

20 дворов по заявкам горожан планируется благоустроить в Сыктывкаре, еще три – в Эжве. Ремонт планируется осуществить в 2023-2024 годах.

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в Сыктывкаре:  

  • ул. Свободы, 29;
  • ул. Западная, 7;
  • ул. Морозова, 134;
  • ул. Морозова, 121;
  • ул. Морозова, 151;
  • ул. Серова, 48/1;
  • ул. Димитрова, 5;
  • ул. Пушкина 6;
  • ул. Карла Маркса, 224;
  • ул. Морозова, 165;
  • ул. Морозова, 35/1;
  • ул. Куратова, 79;
  • ул. Октябрьский пр., 146;
  • ул. В.Чов, 61;
  • ул. В.Чов, 62;
  • ул. В.Чов, 63;
  • ул. В.Чов, 64;
  • ул. Октябрьский пр., 124/1;
  •  ул. Петрозаводская, 56;
  • ул. Петрозаводская, 21.

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в Эжве: 

  • ул. Мира, 37;
  • ул. Школьный пер., 7;

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