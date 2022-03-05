В ближайшие два года в Сыктывкаре обустроят 23 двора

В Сыктывкаре в ближайшие годы планируется обустроить 23 двора. Это станет возможным благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

20 дворов по заявкам горожан планируется благоустроить в Сыктывкаре, еще три – в Эжве. Ремонт планируется осуществить в 2023-2024 годах.