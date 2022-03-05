В Сыктывкаре осудят мужчину, который ударил ножом ребенка

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 1 января 2022 года возле здания по улице Малышева во время словесной ссоры подозреваемый ударил 14-летнего подростка ножом в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован. Ему причинен тяжкий вред здоровью.