Волонтеры просят помощи в поисках загадочно исчезнувшей пары из Воркуты

"Сбор у ДКШ в 9.00. Необходимо осмотреть одну территорию, требуется максимальное кол-во людей. Большая просьба – оденьтесь очень тепло, возьмите с собой термос, бутерброды. Поиск будет вестись на свободной тундровой территории и в массивах гаражей. Возможно, понадобится копать, нужны с собой по возможности лопаты!" — говорится в сообщении.

В Воркуте ищут добровольцев, которые готовы помочь в поисках без вести пропавших Евгении Высоцкой и Вячеслава Агаркова. Об этом сообщиает паблик

Напомним, с 19 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года в клубе по улице Мира 35-летний мужчина и 37-летняя женщина выпили спиртного, после чего вышли и с тех пор их местонахождение неизвестно, на связь не выходят.