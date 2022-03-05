Директора МФЦ в Коми, которая выписала себе огромные премии, не выпустили из СИЗО

Верховный суд Коми рассмотрел жалобу на арест руководителя МФЦ Натальи Жегуновой 4 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.
Постановление Сыктывкарского городского суда от 17 февраля, которым обвиняемой Жегуновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 15 апреля 2022 года включительно, оставлено без изменения.
Установлено, что в декабре 2020 года подозреваемая, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные работникам учреждения под видом премиальных выплат.
Меру пресечения в виде ареста избрал Сыктывкарский горсуд 17 февраля. Защитник Михаил Головин просит Верховный суд Коми суд рассмотреть менее суровую меру пресечения.
По мнению защиты, учитывая положительную характеристику личности Жегуновой и ее высокую социализацию, на время расследования уголовного дела руководитель МФЦ может находиться под домашним арестом, пишет «Комиинформ».