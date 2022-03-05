Директора МФЦ в Коми, которая выписала себе огромные премии, не выпустили из СИЗО

Верховный суд Коми рассмотрел жалобу на арест руководителя МФЦ Натальи Жегуновой 4 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Постановление Сыктывкарского городского суда от 17 февраля, которым обвиняемой Жегуновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 15 апреля 2022 года включительно, оставлено без изменения.