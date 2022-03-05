Вынесен приговор виновным в гибели 36 человек на шахте «Северная» в Коми

Следком РФ сообщил 4 марта, что суд признал достаточными собранные главным управлением доказательства для вынесения приговора 11 фигурантам дела о взрывах в шахте «Северная» в Воркуте. В результате того происшествия в 2016 году погибло 36 горноспасателей и сотрудников предприятия АО «Воркутауголь», еще 17 были ранены.

По информации ведомства, 10 подсудимых признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц. Еще одного фигуранта осудили за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба.

По делу проходил первый заместитель генерального директора АО «Воркутауголь» Денис Пайкин, помощник директора по охране труда АО «Воркутауголь» Олег Бабиченко, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, электрослесарь Денис Федюков, главный госинспектор Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павел Маслов, работники «Шахта «Северная» АО «Воркутауголь»: директор шахты Михаил Тимофеев и начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, а также начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев вместе с заместителями Андреем Плаховым и Александром Халиченко. Виновным признали также командира военизированного горноспасательного отряда Леонида Лобкова и его помощника Олега Будаева.

Установлено, что взрывы метановоздушной смеси произошли 25 и 28 февраля 2016 года. Причиной трагедии стали системные нарушения требований промышленной безопасности, которые продолжались на протяжение нескольких лет. Суд пришел к выводам, что трагедия произошла в результате желания руководителей выполнить план по добыче угля и избежать таким образом штрафов.

"С ведома Тимофеева, Бабиченко, Акиничева, Кондратюка, Плахова и Халиченко систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок. При этом работа по добыче угля не приостанавливалась, что привело к загазованности выработок и выработанного пространства шахты. В результате целенаправленного вмешательства Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя", – пояснили позицию суда в пресс-службе СК.

Также судья пришел к выводу, что фигуранты уголовных дел не принимали во внимание и необходимость разупрочнения кровли, из-за чего она обрушилась, повредила горно-шахтного оборудование, что привело к короткому замыканию, воспламенению и взрыву.

Что касается Маслова, то в его обязанности входил надзор за соблюдением требований безопасности, чего фактически не было. Будаев и Лобков направили 27 февраля в шахту горноспасателей и работников, чтобы ликвидировать аварию, несмотря на то, что знали об опасности нового взрыва в шахте. Панкин видел нарушения требований, но не отстранил руководителя ликвидации. В результате в ночь на 28 февраля произошел новый взрыв, в результате которого 6 человек погибли, 6 получили телесные повреждения.