В России по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России. Причиной стало ограничение доступа к российским СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ со стороны соцсети.

В Роскомнадзоре пояснили, что такие ограничения запрещены законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Кроме того, действия Facebook противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах