Фоторепортаж: в Сыктывкаре открыли обновленную горнолыжную школу

Новая лыжная база находится по адресу: улица Тентюковская, 333. Ее основатель и идейный вдохновитель — Сергей Парилов. Он организовал первые тренировочные группы в Кировском парке, а потом в местечке Тентюково открыл спортивную школу. Со времен она школа пришла в негодность и ей нужно было новое помещение с современным оборудованием. Таким объектом и стала новая лыжная база. Новое помещение разделили на две зоны: в одной расположился пункт проката, фойе для отдыха и переодевания, выдача спортивного инвентаря и инвентарная. А в детской зоне для спортсменов, где есть раздевалки, душевые, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, фойе.