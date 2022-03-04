Фоторепортаж: в Сыктывкаре открыли обновленную горнолыжную школу

Для сыктывкарской лыжной школы “Северная Олимпия” открыли тренировочный зал в новом жилом доме. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проверила, как обустроили зал для будущих чемпионов.
Новая лыжная база находится по адресу: улица Тентюковская, 333. Ее основатель и идейный вдохновитель — Сергей Парилов. Он организовал первые тренировочные группы в Кировском парке, а потом в местечке Тентюково открыл спортивную школу. Со времен она школа пришла в негодность и ей нужно было новое помещение с современным оборудованием. Таким объектом и стала новая лыжная база. Новое помещение разделили на две зоны: в одной расположился пункт проката, фойе для отдыха и переодевания, выдача спортивного инвентаря и инвентарная. А в детской зоне для спортсменов, где есть раздевалки, душевые, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, фойе.
Но самое интересное находится снаружи здания, на склоне. Здесь лыжники могут отрабатывать различные трюки, виражи и становиться настоящими чемпионами.
На 2023-2025 года планируют заменить подъемник, приобрести спецтехнику и установить системы оснежения для горнолыжного склона.
В спортшколе работает два тренера по горнолыжному спорту и занимаются 75 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет. Из них пять спортсменов имеют первый взрослый разряд, 34 - массовые спортивные разряды. Спортсмены этой школы ежегодно становятся победителями и призерами республиканских соревнований по горнолыжному спорту.