В Коми подросток угнал машину и набросился на полицейского с кулаками

17-летнему воркутинцу вынесли приговор за угон и нападение. Об сообщает СУ СК по Коми.

В 2021 году подросток, находясь около дома по улице Дончука, взломал ВАЗ, покатался по двору, а затем бросил машину и ушел. Затем воркутинец угнал другой автомобиль. Осенью парня остановили сотрудники ДПС, но воркутинец набросился на одного из них с кулаками.