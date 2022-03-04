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В Коми подросток угнал машину и набросился на полицейского с кулаками

В Коми подросток угнал машину и набросился на полицейского с кулаками

17-летнему воркутинцу вынесли приговор за угон и нападение. Об сообщает СУ СК по Коми.

В 2021 году подросток, находясь около дома по улице Дончука, взломал ВАЗ, покатался по двору, а затем бросил машину и ушел. Затем воркутинец угнал другой автомобиль. Осенью парня остановили сотрудники ДПС, но воркутинец набросился на одного из них с кулаками.

Уточняется, что несовершеннолетнему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 2 лет. Приговор не вступил в законную силу.

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