Тельцов ждут расходы, а Стрельцов — тяжелый период: гороскоп на 5 марта

Тельцам предстоят крупные финансовые расходы. Ситуация будет развиваться не по намеченному сценарию, возникнут непредвиденные трудности, которые потребуют незамедлительного решения. Высокий риск травматизма — будьте максимально внимательны и аккуратны. Воздержитесь от спорных ситуаций, конфликтов и общения с малознакомыми людьми.

Овны полны идей и вдохновения. Пришла пора свершений. Сейчас предстоит заложить основу для будущих достижений. Однако приступать к реализации амбициозных проектов следует лишь после тщательной проработки плана действий. Нужно всё обдумать, взвесить плюсы и минусы сложившейся ситуации. В любой деятельности возможны негативные последствия — нужно их минимизировать.

Близнецам сегодня лучше остаться дома, провести день в кругу семьи, уделить внимание родным и близким. Если вы находитесь в поиске второй половины, стоит внимательнее присмотреться к окружению. Сейчас есть шанс выделить из толпы нужного человека, осознать, что именно он может стать вашим верным спутником жизни. Не будьте излишне требовательны к людям.

Рак 5 марта 2022

В этот день главенствовать будет доброта. Вы будете терпеливы и благоразумны, что поможет разрешить семейные споры без ссор и обид. В таком состоянии людям проще находить точки соприкосновения, понимать друг друга без лишних слов. Обязательства требуют присутствия Раков на рабочем месте. Выполняйте поручения с радостью и осознанием своей значимости.

Лев 5 марта 2022

Сегодня душному офису стоит предпочесть спортзал или пикник на свежем воздухе. Львам нужен отдых и смена обстановки. Даже кратковременная прогулка в лесу или парке поможет восстановить силы, вернуть ясность ума. Наградой будет выгодное приобретение или выигрыш. Удачным будет и путешествие, если вы можете себе позволить отпуск в разгар рабочего процесса.

Дева 5 марта 2022

В этот день ожидается шторм. Дев будет беспокоить здоровье, появится повод задуматься о визите к врачу. В личной жизни также грядут перемены. Сказать точно, к чему они приведут, сложно, но тревожность на этом фоне возрастает, а настроение ухудшается. Нельзя держать всё в себе — поговорите с тем, кому доверяете. Возможно, вам просто нужен полноценный отдых.

Весы 5 марта 2022

Весам сегодня пойдёт на пользу общение с коллегами. Для эффективной работы в коллективе должны быть доверительные отношения и взаимопонимание. Совместная деятельность принесёт плоды. Вам предстоит выполнять общественно значимую роль, объединяя вокруг себя единомышленников. Новое любовное увлечение окажется ярким, но мимолётным.

Скорпион 5 марта 2022

Время собирать камни. Скорпионам есть что вспомнить, провести анализ и работу над ошибками. Пора строить планы, намечать интересные маршруты и выбирать перспективные цели. Однако приступать к реализации задуманного нужно лишь после полного завершения старых дел. На сердце будет тяжело из-за любовных переживаний. Предстоит справиться с хандрой и разочарованием.

Стрелец 5 марта 2022

Сейчас для Стрельцов тяжёлый во всех смыслах период. Однако рядом друзья и близкие люди, которые готовы оказать всестороннюю помощь. Многие готовы пойти навстречу, помочь справится с навалившимися проблемами. Сегодня можно успешно решить вопросы с недвижимостью и инвестициями, но рассчитывать в этих делах можно исключительно на самого себя.

Козерог 5 марта 2022

Козерогам сегодня все усилия нужно направить на исправление ситуации с руководством и партнёрами. Создавшееся положение дел негативно отражается на финансовом благополучии. Помогая малознакомому человеку, вы можете тем самым обеспечить себе надёжную опору, получить в его лице верного друга. В этот день Козерогов могут мучить сомнения по поводу принятия важного решения.

Водолей 5 марта 2022

Для Водолеев день будет успешным в финансовом плане. Однако в итоге расходы могут многократно превысить поступления. Придётся оплатить накопившиеся старые долги или возникнут непредвиденные крупные траты. В обществе будет шанс проявить все свои таланты и способности. Обаяние и остроумие гарантируют Водолеям успех в любой компании.

Рыбы 5 марта 2022

Сейчас подходящий период для разработки плана действий на ближайшее время. Грядут большие перемены, и надо к ним основательно подготовиться. В таких вопросах спешка противопоказана. Тщательно соберите информацию, проанализируйте и попытайтесь не наделать ошибок. Рыбам стоит набраться терпения. А к близким людям нужно всегда быть мягче и снисходительнее.