В Коми сильно похолодает: какой будет погода на выходных

Синоптики предупреждают, что 5 марта в Коми ожидаются резкие перемены в погоде. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.
В регионе будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура в северных районах ночью -22...-27, при прояснении -30...-35, днем -16...-21, на крайнем северо-востоке -25...-30, в центральных районах ночью -15...-20, днем -12...-17, в южных районах ночью -10...-15, днем -6...-11°С.
6 марта также переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура ночью -23...-28, при прояснении -32...-37, днем -14...-19, на северо-востоке -20...-25, на крайнем северо-востоке -25...-30, в южных районах ночью -18...-23, днем -10...-15°С.