В Коми сильно похолодает: какой будет погода на выходных

Синоптики предупреждают, что 5 марта в Коми ожидаются резкие перемены в погоде. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В регионе будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура в северных районах ночью -22...-27, при прояснении -30...-35, днем -16...-21, на крайнем северо-востоке -25...-30, в центральных районах ночью -15...-20, днем -12...-17, в южных районах ночью -10...-15, днем -6...-11°С.