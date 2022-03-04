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ГИБДД Сыктывкара устроит охоту на пьяных водителей

ГИБДД Сыктывкара устроит охоту на пьяных водителейФото из архива «Pro Города»

Сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара выйдут в рейд на нетрезвых водителей. Мероприятие пройдет все выходные — с 5 по 9 марта.

Как сообщили в УГИБДД по Сыктывкару, утром пройдут массовые проверки автотранспорта. Стражи порядка будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

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