ГИБДД Сыктывкара устроит охоту на пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара выйдут в рейд на нетрезвых водителей. Мероприятие пройдет все выходные — с 5 по 9 марта.

Как сообщили в УГИБДД по Сыктывкару, утром пройдут массовые проверки автотранспорта. Стражи порядка будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.