При поддержке ЛУКОЙЛ-Коми в Ухте провели хоккейный турнир

На арене Ледового дворца им. Сергея Капустина в 27-й раз прошел республиканский турнир по хоккею с шайбой памяти почетного нефтяника СССР, заслуженного работника Коми АССР, почетного гражданина Ухты, бывшего руководителя «Яреганефти» Владимира Мишакова.

Четыре команды – четыре схватки за звание лучших. Сначала ярегский «Шахтёр» обыграл со счетом 9:1 команду «Прогресс» из Водного. Вторая игра прошла между принципиальными соперниками – командами Войвожа и Троицко-Печорска. Каждая их встреча проходит бескомпромиссно и с полной самоотдачей. Шайба долго металась по площадке, и, наконец, спортсменам с берегов истока Печоры удалось распечатать ворота соперника, что сразу прибавило команде уверенности и вскорости привело ко второй шайбе и долгожданной победе. 2:1 в пользу Троицко-Печорска.

Команды Войвожа и Водного поборолись за третье место. В итоге водненские хоккеисты взяли бронзу. А Троицко-Печорск поборолся с «Шахтером» за золото. Победила, как и в прошлом году, команда Яреги, выиграв у Троицко-Печорска со счетом 13:0. Финальная игра не получилась острой из-за разницы класса игроков. Молодые хоккеисты «Шахтера» – воспитанники тренера Андрея Даниленкова – вместе с ветеранами команды не оставили шансов соперникам. Нужно отдать должное хоккеистам из Троицко-Печорска, показавшим спортивный характер и сражавшимся до последнего.

В ходе награждения участников турнира заместитель директора НШПП «Яреганефть» по управлению персоналом Владимир Иванов поблагодарил всех за хорошую игру. Вместе с Евгением Мишаковым он вручил командам кубки, медали и призы. Евгений Мишаков отметил многолетнюю поддержку мероприятий памяти его отца со стороны ЛУКОЙЛ-Коми.