Беженец из ДНР: "Я бы мог остаться в Коми, но в Донбассе у меня мама"

"Мы с сыном и моей мамой проживаем в ДНР. Она там пережила и 2014 год. Боится очень войну. В этот раз решили все вместе уезжать, но в последний момент мама сказала: "Езжайте вдвоем, я не поеду". И мы 19 февраля рано утром выехали", – вспомнил мужчина.

"На момент отъезда ситуация была стабильная. Линия фронта проходила в 15-20 км от места, где я проживал. Активные боевые действия еще не начались. 18 февраля нам сообщили, что началась эвакуация. Всегда в таких случаях уезжаю в Коми, что в 2014 году, что в 2015. Мне здесь спокойно", – рассказал Денис.

Журналист "Pro Город Сыктывкар" пообщался с Денисом, который вынужден был приехать в Коми 19 февраля. Ему 39 лет, в Донецкой области он работал в Пенсионном фонде. Мы поговорили о Донбассе, о впечатлениях от Коми, а также планирует ли он оставаться в регионе.

Эвакуация жителей из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Руководство республик это сделало, сославшись на планы Киева о начале наступления на Донбасс. Об этом писали в РБК. По информации нашего источника из правительства региона, первые граждане ДНР и ЛНР прибыли в Коми еще 19 февраля в Ухту и Воркуту.

"Моя мама в 2014 году получила легкое ранение, а мой отчим погиб. В 2015 году в случае чего все бросали и уезжали в Россию. Мама говорит, что хозяйство оставлять никому не хочет, а нас отправляет в целях безопасности", – объяснил Денис.

ГДЕ УЧИТСЯ СЫН

"Сыну 10 лет. Дети в ДНР перед отъездом учились дистанционно. Только вышли на учебу, буквально один день прошел, и эвакуация. Мне звонили из Управления образования в Сыктывкаре, я сказал, что не планирую в столице Коми оставаться, а на две недели оформлять ребенка в школу слишком сложно. Поэтому занимаемся самостоятельно по учебникам, ждем, когда возобновят в ДНР учебный процесс. В любом случае связь с нашим учителем поддерживаем", – сказал мужчина.

Денис. Фото из личного архива.

ГРАНИЦУ ПРОЕХАЛИ НА ЛИЧНОМ АВТО, НО В КОМИ ДОБРАЛИСЬ НА ПОЕЗДЕ

"На личном авто добрался до таможни. Это примерно в километрах 60 от нас. Доехали нормально. Машины не задерживали, пограничники оформляли все быстро. Бегом-бегом транспорт осмотрели, документы оформили и разрешили проехать. С таможни выехали и решали куда отправиться: толи в лагерь для беженцев, толи в Коми. Потом связался с отцом, который проживает у вас в республике. Он посоветовал на машине не ехать, поскольку зима и далеко. Поэтому транспорт оставили у знакомых в Ростове, а сами сели 20 февраля на поезд, а 22 уже прибыли в Микунь", – вспомнил мужчина.

В РОССИИ ОДНИ ЛЕСА

"В пути отсыпались, поскольку пару ночей были бессонными. У нас есть еще что-то посмотреть в окно – какие-то населенные пункты, а здесь едешь и одни леса. К тому же мы с 2014 года уже ездили в Коми, хотя с 2020 года не приезжали из-за ковида", – рассказал Денис.

РОДИЛСЯ В КОМИ, НО В 1991 УЕХАЛ С МАМОЙ В ДОНЕЦК

"В Сыктывкаре находился около недели, до 2 марта у родственников. Я в Коми бывал практически каждый год с 2014: последний раз – в 2019, в 2020 взял билеты, но из-за ковида пришлось сдать. Родился я в Коми, но в 1991 году маленьким ребенком из региона с мамой уехали к ней на родину – в Донецк", – рассказал «Pro Городу» Денис.

РОДНОЕ СЕЛО ПУСТЕЕТ, А СЫКТЫВКАР РАЗВИВАЕТСЯ

"В родном поселке раньше было больше людей, сейчас видно, что население сильно уменьшилось. Это заметно даже по детям. В общем, людей мало осталось, все поразъехались. А вот по Сыктывкару я вижу, что город развивается. По сравнению с 2014 годом в той же Орбите появлялось много высоток", – поделился впечатлениями мужчина.

РАБОТАЕТ В ДНР, ПОСЛЕ ОТПУСКА ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО

"По профессии я банковский и финансовый менеджер. Работал экономистом в банках, в последнее время в Пенсионном фонде. На работе у меня отпуск до 21 марта. Поэтому планирую числа 16 или 17 вернуться в Донецк. Но все зависит от конкретной ситуации", – объяснил Денис.

ЕСТЬ МЫСЛИ ПЕРЕЕХАТЬ В КОМИ, НО ДОМА МАТЬ БОЛЕЕТ

"Я, конечно, хотел бы и сам переехать в ваш регион, если даже не в Коми, то куда-то ближе к ДНР, к маме. В Коми она точно уже не поедет. В ДНР – дом, все родственники похоронены. Хоть она меня уговаривает остаться здесь, искать работу и не возвращаться. Но у нее онкология, с 2014 года она без мужа и одинока, я не могу бросить близкого человека. Но мысли остаться в Коми или где-то поблизости к границе с ДНР были", – рассказал мужчина.

КАКАЯ СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС В ДНР

"С мамой общаюсь по телефону. Она рассказала, что стало намного тише, фронт отодвинулся. Если раньше были слышны раскаты залпов, то сейчас спокойнее. Только военная техника летает: вертолеты, самолеты, но боевых действий рядом не слышно", – заявил Денис.

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