Олимпийская спортсменка из Коми с триумфом вернулась домой — ее встретил Владимир Уйба

Встреча Владимира Уйба с олимпийской чемпионкой состоялась 2 марта, сообщает пресс-служба главы Республики Коми. Руководитель региона вручил лыжнице государственную награду – знак отличия "За заслуги перед Республикой Коми".

"Мы всей республикой, всей страной следили за вашими стартами и болели за вас и нашу сборную. Вы настоящий боец. Ваш пример вдохновит многих мальчишек и девчонок пойти в спортивные секции, а молодых спортсменов – на высокие достижения. Убеждён, что впереди у Вас ещё много побед на самых разных соревнованиях", — сказал Владимир Уйба.

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине Юлия Ступак завоевала бронзовую медаль в командном спринте классикой и золотую медаль в эстафете. Также Юлия – заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призёр XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года, победитель и призёр этапов Кубка Мира по лыжным гонкам. Владимир Уйба выразил слова благодарности первым тренерам Юлии Ступак – Александру и Галине Ветровым – за их труд и весомый вклад в становление спортсменки, за популяризацию лыжного спорта и здорового образа жизни. Глава региона присвоил им звания "Почётный тренер Республики Коми".