На четвертый день весны в Коми похолодает до -35 градусов

После теплой и аномально теплой погоды в феврале 4-6 марта по территории республики, начиная с крайних северо-восточных районов, произойдет резкое изменение характера погода, связанное с вторжением воздушных масс из Арктики, сообщает Аппаратная ГУ МЧС России по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.
Ожидается, что минимальная температура воздуха в северных и центральных районах будет понижаться до -28...-35°С, в южных районах до -22...-27°С.
Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 8...12°С ниже климатической нормы.
Предполагается, что морозный характер погоды сохранится по 9 марта.
В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:
- риск обморожения населения;
- аварии на объектах ЖКХ по причине изношенности оборудования, производимыми ремонтными работами и испытаниями, повышенного давления на теплосети;
- ДТП, возможно с гибелью людей, на автомобильных дорогах по причине ухудшения видимости из-за тумана, а также отказа узлов и агрегатов транспортных средств;
- увеличение количества техногенных пожаров в жилом секторе, на социально-значимых объектах и объектах др. назначения, обусловленные нарушениями в работе электроэнергетических систем, неосторожным обращением с огнем,
- увеличения нагрузки на электросети (увеличение использования различного рода обогревательных устройств);
- нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах др. назначения, обусловленный износом оборудования, обрывами линий электропередач, увеличения нагрузки на электросети (увеличение использования различного рода обогревательных устройств).
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:
- провести оповещение (информирование) населения посредством всех имеющихся способов оповещения (информирования): РАСЦО "Парма", местные СМИ (телерадиовещание), интернет (официальный сайт администрации МО, официальная страница в социальных сетях, информагентства), СМС-оповещение подворовой обход, путем привлечения автомобильной техники спецслужб, оборудованной громкоговорящей связью, о параметрах неблагоприятного природного явления с рекомендациями о соблюдении правил пожарной безопасности, соблюдении мер предосторожности;
- организовать доведение прогнозируемого гидрометеорологического явления и рекомендаций до взаимодействующих служб и организаций, в том числе служб экстренного реагирования (01, 02, 03, 04), служб жизнеобеспечения населения (электросети, водоканал, теплосети, котельные и др.), потенциально опасных объектов, дорожных служб, автотранспортных предприятий, социально-значимых объектов (лечебно-профилактические учреждения, школы, детские сады, дома престарелых, дома-интернаты и др.), детских оздоровительных лагерей и других оздоровительных учреждений, глав поселений (старост), а также контроль готовности сил и средств к реагированию на возможные ЧС и контроль со стороны ЕДДС МО за выполнением службами и организациями комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий;
- организовать доведение штормового предупреждения, рисков возникновения ЧС и мер безопасности до организаторов и участников мероприятий с массовым сосредоточением людей, в случае проведения таковых мероприятий на территории МО;
- рекомендовать организаторам обеспечить максимальную безопасность участникам массовых мероприятий и выходов в природную среду;
- направить представителей (оперативные группы) администрации МО на социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения с целью проверки резервных источников питания, запасов ГСМ и готовности персонала данных объектов к проведению необходимых мероприятий, с указанным персоналом провести инструктажи;
- организовать проверку готовности пунктов временного размещения населения;
- организовать постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки в период действия прогнозируемого явления;
- экстренно организовать доведение штормового предупреждения по всем имеющимся видам и средствам связи до групп, находящихся на туристических маршрутах, а также держать на контроле нахождение туристических групп на маршрутах;
- обеспечить устойчивое функционирование работы систем жизнеобеспечения на объектах социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей;
- организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями источников противопожарного водоснабжения по обеспечению работоспособности источников противопожарного водоснабжения;
- уточнить вопросы готовности стационарных пунктов обогрева и пунктов питания на трассах федерального, регионального и местного значения, а также наличия и объемов смеси и реагентов для отсыпки дорожного полотна;
- организовать проведение дополнительных инструктажей по охране труда при работе в условиях низких температур;
- организовать проведение дополнительных занятий по оказанию первой помощи при обморожениях;
- организовать проверку экипировки личного состава подразделений в целях предупреждения обморожений;
- в целях недопущения обморожения личного состава, ограничить его нахождение на открытом воздухе;
- довести указанную информацию до подчиненных подразделений, дежурно-диспетчерских служб, организаций сферы ЖКХ и энергетики, а также до глав (старост, руководителей) администраций сельских поселений осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований;
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен по линии дежурно-диспетчерских служб информацией по обстановке в период действия прогнозируемого явления. Обеспечить представление докладов и донесений ЕДДС МО в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми установленным порядком;
- заблаговременно предусмотреть проведение заседания КЧС и ОПБ МО по подготовке к действиям в соответствии с прогнозируемыми рисками возникновения ЧС;
- проработать вопрос проведения усиления сил и средств формирований районного звена Коми республиканской подсистемы РСЧС;
- уточнить планы действий и перечень мероприятий при введении режимов "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ" и "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ", рассмотреть вопрос введения соответствующего режима функционирования для муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и обеспечить проведение предусмотренных для соответствующего режима функционирования мероприятий.
Выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий осуществлять на весь период действия природного явления.