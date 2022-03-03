На четвертый день весны в Коми похолодает до -35 градусов

После теплой и аномально теплой погоды в феврале 4-6 марта по территории республики, начиная с крайних северо-восточных районов, произойдет резкое изменение характера погода, связанное с вторжением воздушных масс из Арктики, сообщает Аппаратная ГУ МЧС России по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

Ожидается, что минимальная температура воздуха в северных и центральных районах будет понижаться до -28...-35°С, в южных районах до -22...-27°С.