В Сыктывкаре открыли восемь пунктов помощи жителям ДНР и ЛНР

В столице Коми открылись восемь пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в городской мэрии.

Сбор помощи идет на базе учреждений соцзащиты. В Сыктывкаре передать гуманитарную помощь можно по адресам: ул. Лесозаводская, 15 с 8.00 до 20.00, без выходных; ул. Мира, 19 (вход со стороны реки) с 8.30 до 17.00, без выходных; ул. Малышева, 13 будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Пушкина, 80 в будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Морозова, 158 в будние дни - с 9.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 16.30.