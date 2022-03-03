В Сыктывкаре открыли восемь пунктов помощи жителям ДНР и ЛНР

В столице Коми открылись восемь пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в городской мэрии.
Сбор помощи идет на базе учреждений соцзащиты. В Сыктывкаре передать гуманитарную помощь можно по адресам: ул. Лесозаводская, 15 с 8.00 до 20.00, без выходных; ул. Мира, 19 (вход со стороны реки) с 8.30 до 17.00, без выходных; ул. Малышева, 13 будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Пушкина, 80 в будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Морозова, 158 в будние дни - с 9.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 16.30.
Также в столице Коми действуют пункты по сбору гуманитарной помощи для отправки жителям ДНР и ЛНР. Пункты работают во Дворце культуры бумажников (ул. Мира, 10/1) с 9:00 по 19:00 и в Центре коми культуры (пр. Бумажников, 42, центральный вход со стороны бульвара с 9.00 до 17.00 (в будние дни). А также сбор гуманитарной помощи организует партия "Единая Россия" по адресу: ул. Интернациональная, 106.
Жители Сыктывкара могут принести продукты питания, предметы первой необходимости, одежду и многое другое.