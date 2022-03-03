В мэрии сообщили, откуда в Сыктывкаре появились пробки на Октябрьском проспекте

В конце февраля сыктывкарцы стали жаловаться в редакцию "Pro Город" о том, что на Октябрьском проспекте в часы пик огромные пробки. Мы выяснили, планируют ли разгружать самую длинную улицу города и каким образом.
Планируется ли как-то разгрузить Октябрьский проспект
В мэрии сообщили, что с 2021 года эта работа ведется:
"Чтобы снизить интенсивность транспортного потока на Октябрьском проспекте, в 2021 году в рамках национально госпроекта "Безопасные и качественные дороги" провели капитальный ремонт автомобильной дороги "Малая объездная", – сообщили в администрации.
В 2021 году реконструировали "Малую объездную" дорогу протяженностью 3,35 километров. Это позволило разгрузить основную часть Октябрьского проспекта от грузового транспорта. Скриншот Яндекс. Карты.
В 2022 году в рамках проекта запланировали ремонт автомобильной дороги "Подъезд к промышленному узлу "Дырносский"– Индустриальная".
"Это также снизит круглогодичную нагрузку на конструкцию «дорожной одежды», высокую интенсивность движения транспортных средств, а также концентрацию очагов аварийности на Октябрьском проспекте", – рассказали в мэрии.
Почему в таком сравнительно небольшом городе, как Сыктывкар появляются пробки
"Планировка и застройка улиц города проходила несколько десятилетий назад, когда было небольшое количество автомобилей, в связи с этим отсутствовала необходимость организации многополосного движения автотранспорта, это является одной из причин образования пробок на дорогах", – считают в мэрии.
Автомобили на улицах Сыктывкара. Фото из архива PG11.ru
В администрации города считают, что расширение проезжих частей дорог возможно только за счет ликвидации газонов и зеленых насаждений.
"Это сильно испортит внешний облик города, а также уменьшит безопасность пешеходов, так как тротуар будет непосредственно примыкать к проезжей части. В связи с этим в настоящее время расширение проезжих частей не рассматривается", - сообщили в администрации.
Другая причина пробок – это увеличение количества автотранспорта.
"Пробки на дорогах образуются в часы пик – в утреннее и вечернее время. Для разгрузки потока автомобилей на проблемных участках дороги установлены светофоры. Их режимы регулируются в зависимости от интенсивности транспортного потока", – рассказали в мэрии.
Также в администрации Сыктывкара "Pro Городу" напомнили, что в 2021 году на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Печорской установлен "умный" светофор.
"Он работает в интеллектуальном режиме, который обеспечивает автоматическое изменение фаз светофора на основе полученной информации и анализа по машинопотоку", – сообщили в администрации.