В мэрии сообщили, откуда в Сыктывкаре появились пробки на Октябрьском проспекте

В конце февраля сыктывкарцы стали жаловаться в редакцию "Pro Город" о том, что на Октябрьском проспекте в часы пик огромные пробки. Мы выяснили, планируют ли разгружать самую длинную улицу города и каким образом.

Планируется ли как-то разгрузить Октябрьский проспект

В мэрии сообщили, что с 2021 года эта работа ведется:

"Чтобы снизить интенсивность транспортного потока на Октябрьском проспекте, в 2021 году в рамках национально госпроекта "Безопасные и качественные дороги" провели капитальный ремонт автомобильной дороги "Малая объездная", – сообщили в администрации.

В 2021 году реконструировали "Малую объездную" дорогу протяженностью 3,35 километров. Это позволило разгрузить основную часть Октябрьского проспекта от грузового транспорта. Скриншот Яндекс. Карты.

В 2022 году в рамках проекта запланировали ремонт автомобильной дороги "Подъезд к промышленному узлу "Дырносский"– Индустриальная".